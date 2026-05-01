Kijev započinje temeljitu rekonstrukciju oružanih snaga usred zastoja u mirovnom procesu

Ukrajina je u petak objavila planove da tokom ljeta sprovede velike reforme vojske kako bi riješila probleme s nedostatkom pješadije i otpuštanjem najduže aktivnih vojnika, četiri godine nakon početka iscrpljujućeg rata protiv Rusije. Plan reforme Plan reforme se sprovodi u periodu kada stagniraju mirovni pregovori, prenio je Reuters. Uprkos početnom prilivu dobrovoljaca, ukrajinska vojska je tokom rata bila značajno brojčano nadjačana još od početka ruske invazije u februaru 2022. godine. Nedostatak ljudstva postao je još ozbiljniji problem kako je entuzijazam za služenje opadao uslijed izvještaja o lošoj obuci i podršci, kao i zbog grubog ponašanja službenika za mobilizaciju. - Sada, u maju, svi ključni detalji biće finalizovani. U junu će reforma početi i prvi rezultati moraju već biti ostvareni u junu - rekao je predsjednik Volodimir Zelenski.

On je obećao veće plate za pješadiju, jedan od najmanje poželjnih i najopasnijih rodova vojske, pri čemu su vojnici na prvoj liniji izloženi neprekidnim napadima dronova. - Ukrajinski pješadinac koji drži liniju fronta mora da osjeti da ga naša država zaista poštuje - rekao je Zelenski. Regrutacija i vojna pitanja Uz mirovne pregovore u kojima posreduju Sjedinjene Države, a koji su zapeli, Zelenski je rekao da Ukrajina mora biti spremna da nastavi borbu ako se ne postigne dogovor. Vojni analitičari procjenjuju da više od milion ljudi učestvuje u odbrani Ukrajine. Regrutacija i vojna pitanja, uključujući plate i dužinu službe, izazivaju podjele u ukrajinskom društvu i politički su osjetljiva tema. Mihailo Fedorov, koji je imenovan za ministra odbrane u januaru sa zadatkom da unaprijedi mobilizaciju i riješi problem izbjegavanja regrutacije, rekao je da promjene najavljene u petak predstavljaju "sistemsku transformaciju vojske".

- Pripremamo se da sprovedemo prve projekte u okviru reforme. Model pravednih plata, novi sistem ugovora sa jasnim uslovima službe i transparentnom politikom rotacije, nove pristupe popunjavanju naših jedinica i još mnogo toga - rekao je Fedorov. Nove plate Zelenski je rekao da bi, prema novom sistemu, plate za neborbene pozicije trebale da dostignu najmanje 30.000 grivni (oko 68 dolara) mjesečno, što je povećanje od jedne trećine u odnosu na trenutnu stopu. - Za borbene pozicije, trebalo bi da bude nekoliko puta veće. Za ukrajinske komandante, borbene narednike i oficire, plata mora biti dostojanstvena i znatno veća - dodao je on. Specijalni ugovori za pješadiju kretaće se od 250.000 do 400.000 grivni, istakao je Zelenski. Uvođenje ovih promjena povećaće finansijska ograničenja Ukrajine, jer zavisi od strane pomoći i često mora da revidira svoj budžet kako bi pokrila rastuće vojne potrebe.

Većina vojnika koji su se pridružili vojsci od invazije 2022. godine nemaju fiksne uslove službe. Definisani uslovi trajanja službe Medijski izvještaji su se često pojavljivali o vojnicima koji služe mjesecima na istim pozicijama bez rotacije. Planirane promjene bi trebale da na kraju omoguće otpust onih koji služe duže vrijeme, rekli su zvaničnici.