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PREGOVORI U ZASTOJU

Tramp nezadovoljan novim iranskim prijedlogom: "Imamo dvije opcije"

Dodao je da lično više naginje pregovorima, iako vojni scenarij ostaje moguć

Donald Tramp. AP

B. S.

1.5.2026

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Tramp (Trump) izjavio je da nije zadovoljan posljednjim iranskim prijedlogom za okončanje dvomjesečnog rata sa Sjedinjenim Državama i Izraelom.

- Iran želi ostvariti dogovor, no nisam njime zadovoljan - rekao je Tramp u Bijeloj kući kada su ga novinari upitali o posljednjem prijedlogu Teherana.

- Imamo dvije opcije: Razvaliti ih do kraja ili pokušati postići dogovor, dodaje on

Tramp rekao je da postoje dvije opcije u odnosu na Iran - vojna akcija ili dogovor.

Dvije opcije

Dodao je da lično više naginje pregovorima, iako vojni scenarij ostaje moguć.

- Imamo dvije opcije kad je riječ o Iranu: želimo li otići tamo i jednostavno ih razvaliti do kraja i zauvijek ih dokrajčiti, ili želimo pokušati postići dogovor? - rekao je Trump.

Upitan želi li "razvaliti Iran do kraja", odgovorio je: "Radije ne bih, iz ljudskih razloga, ali to je opcija."

Tvrdi da SAD ima dovoljno projektila

Tramp je komentirao i zabrinutost zbog zaliha projektila, nakon izvještaja da su zvaničnici Bijele kuće počeli strahovati da bi mogle biti iscrpljene.

- Imamo ih više nego ikad, zapravo, jer širom svijeta imamo zalihe i možemo ih uzeti ako nam zatrebaju. Posvuda imamo ogromne količine zaliha - rekao je.

- Opskrbljeni smo i spremni. Trenutno imamo više nego dvostruko više nego što smo imali kad je ovo počelo - dodao je.

Pregovori u zastoju

Dok neodređeno primirje između dviju strana ostaje na snazi, pregovori o pretvaranju primirja u trajni sporazum zapali su u zastoj zbog žestokih neslaganja oko iranskih nuklearnih ambicija i kontrole Hormuškog tjesnaca.

Ranije u petak, iranska novinska agencija IRNA objavila je da je Teheran putem posrednika u Pakistanu predao novi prijedlog SAD.

Iranska državna televizija IRIB izvijestila je da je ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Aragchi) u nekoliko telefonskih poziva obavijestio svoje kolege u regiji o "novim inicijativama povezanim s okončanjem rata".

Tramp odbio prethodnu ponudu

Ranije ove sedmice Teheran je iznio prethodnu ponudu, koju je Tramp odbio.

Tramp je pohvalio pakistanske posredničke napore, rekavši da se telefonski pregovori nastavljaju.

- Postigli su napredak, ali nisam siguran hoće li ikada stići tamo - rekao je Tramp te dodao:

- Traže stvari s kojima se ne mogu složiti.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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