Tramp nezadovoljan novim iranskim prijedlogom: "Imamo dvije opcije"

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Tramp (Trump) izjavio je da nije zadovoljan posljednjim iranskim prijedlogom za okončanje dvomjesečnog rata sa Sjedinjenim Državama i Izraelom. - Iran želi ostvariti dogovor, no nisam njime zadovoljan - rekao je Tramp u Bijeloj kući kada su ga novinari upitali o posljednjem prijedlogu Teherana. - Imamo dvije opcije: Razvaliti ih do kraja ili pokušati postići dogovor, dodaje on

Tramp rekao je da postoje dvije opcije u odnosu na Iran - vojna akcija ili dogovor. Dvije opcije Dodao je da lično više naginje pregovorima, iako vojni scenarij ostaje moguć. - Imamo dvije opcije kad je riječ o Iranu: želimo li otići tamo i jednostavno ih razvaliti do kraja i zauvijek ih dokrajčiti, ili želimo pokušati postići dogovor? - rekao je Trump. Upitan želi li "razvaliti Iran do kraja", odgovorio je: "Radije ne bih, iz ljudskih razloga, ali to je opcija." Tvrdi da SAD ima dovoljno projektila Tramp je komentirao i zabrinutost zbog zaliha projektila, nakon izvještaja da su zvaničnici Bijele kuće počeli strahovati da bi mogle biti iscrpljene.

- Imamo ih više nego ikad, zapravo, jer širom svijeta imamo zalihe i možemo ih uzeti ako nam zatrebaju. Posvuda imamo ogromne količine zaliha - rekao je. - Opskrbljeni smo i spremni. Trenutno imamo više nego dvostruko više nego što smo imali kad je ovo počelo - dodao je. Pregovori u zastoju Dok neodređeno primirje između dviju strana ostaje na snazi, pregovori o pretvaranju primirja u trajni sporazum zapali su u zastoj zbog žestokih neslaganja oko iranskih nuklearnih ambicija i kontrole Hormuškog tjesnaca. Ranije u petak, iranska novinska agencija IRNA objavila je da je Teheran putem posrednika u Pakistanu predao novi prijedlog SAD.

Iranska državna televizija IRIB izvijestila je da je ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Aragchi) u nekoliko telefonskih poziva obavijestio svoje kolege u regiji o "novim inicijativama povezanim s okončanjem rata". Tramp odbio prethodnu ponudu Ranije ove sedmice Teheran je iznio prethodnu ponudu, koju je Tramp odbio.