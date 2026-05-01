Amerikanci i Izraelci izvukli bivšu pripadnicu IDF-a iz Turske

Prema navodima izraelskih medija, puštanje na slobodu tursko-izraelske državljanke Džesike Bahar uslijedilo je nakon intenzivnih diplomatskih kontakata i pritisaka iz Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

Bahar, koja je emigrirala u Izrael sa 17 godina, privedena je u februaru tokom posjete porodici u Istanbulu. Turske vlasti su je, prema izvještajima, ispitivale zbog sumnje da je služila u stranoj vojsci bez odobrenja države, što je prema turskom Krivičnom zakonu kažnjivo zatvorom od jedne do tri godine.

Diplomatska intervencija

Prema pisanju izraelskog medija N12, nakon što su izraelski zvaničnici saznali za slučaj, ministar vanjskih poslova Gideon Sa’ar (Gideon Sa'ar) navodno je pokrenuo diplomatske kontakte, uključujući i saradnju s američkom stranom. To je, prema tim navodima, dovelo do njenog puštanja i povratka u Izrael u okviru tajne operacije.

Slučaj je u javnosti prvobitno privukao pažnju nakon optužbi propalestinskih aktivista da je služila u izraelskoj vojsci i da je povezana s vojnim operacijama u Gazi.

Iako te optužbe nisu sudski potvrđene, značajno su doprinijele njenoj medijskoj eksponiranosti i pokretanju online kampanja.

Vojni i pravni kontekst

Prema dostupnim podacima, u izraelskim oružanim snagama služi i određeni broj tursko-izraelskih državljana, više od 100. Razlike u zakonodavstvu dvije zemlje su značajne:

U Izraelu je vojna služba obavezna i za žene i za muškarce. U Turskoj je vojna obaveza propisana samo za muškarce.

Složeni odnosi Ankare i Tel Aviva

Odnosi Turske i Izraela godinama su obilježeni promjenama između saradnje i političkih tenzija. Među ključnim tačkama neslaganja izdvajaju se:

Incident s flotilom "Mavi Marmara" iz 2010. godine, kada su tokom izraelske vojne intervencije poginuli turski državljani, što je ozbiljno narušilo odnose.

Rat u Gazi 2023–2024. godine, nakon napada Hamasa 7. oktobra, dodatno je produbio tenzije i zaoštrio retoriku između dvije zemlje.

U tom kontekstu, političke izjave i međusobne optužbe dodatno su pogoršale odnose, a turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan (Recep Tayyip Erdoğan) i izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) u više navrata su razmijenili oštre poruke u javnosti.