Tramp u pismu Kongresu ustvrdio da je rat završen: "Neprijateljstva s Iranom su okončana"

Bijela kuća je obavijestila Kongres Sjedinjenih Američkih Država da su "neprijateljstva s Iranom okončana", iako američke snage i dalje ostaju raspoređene u regiji. Poruka predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump), poslana u petak, tumači se kao pokušaj zaobilaženja zakonskog roka od 60 dana za dobijanje odobrenja Kongresa za nastavak vojnih operacija, koji je upravo istekao.

Tramp: Sukob je završen, ali prijetnja ostaje

U pismu upućenom predsjedavajućem Zastupničkog doma Majku Džonsonu (Mike Johnson) i privremenom predsjedniku Senata Čaku Grasliju (Chuck Grassley), Tramp je naveo da je sukob, koji je počeo prije dva mjeseca bez saglasnosti Kongresa, završen.

- Neprijateljstva koja su započela 28. februara 2026. godine su okončana - napisao je Tramp.

Ipak, u istom pismu ostavio je prostor za nastavak vojnih aktivnosti.

- Uprkos uspjehu operacija Sjedinjenih Država protiv iranskog režima i stalnim naporima za osiguranje trajnog mira, prijetnja koju Iran predstavlja Sjedinjenim Državama i našim oružanim snagama ostaje značajna - poručio je predsjednik.

Zaobilaženje zakonskog roka

Prema Rezoluciji o ratnim ovlastima iz 1973. godine, predsjednik mora dobiti odobrenje Kongresa za vojne operacije koje traju duže od 60 dana. Proglašavanjem da je sukob završen, Trampova administracija efektivno "resetuje rok", što otežava osporavanje predsjedničkih ovlasti.

Tramp je naveo da je 7. aprila naredio dvosedmično primirje koje je kasnije produženo, te da od tada nije bilo oružanih incidenata.

Ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) iznio je sličan stav pred Senatom, navodeći da se rok može "pauzirati ili zaustaviti" tokom prekida vatre. Demokrati su to odbacili.

Zastupnik Adam Šif (Adam Schiff) rekao je: "Prestanak korištenja nekih snaga dok se druge i dalje koriste ne zaustavlja rok."

Senator Tim Kejn (Tim Kaine) poručio je Hegsetu da "ne vjeruje da zakon to dozvoljava".

Podjele u Kongresu

Republikansko rukovodstvo u Senatu za sada ne pokazuje spremnost da se suprotstavi Trampu. Vođa većine Džon Tun (John Thune) rekao je da neće biti glasanja o odobrenju upotrebe sile.

Senat je istog dana odbio demokratsku rezoluciju kojom bi se ograničile predsjedničke operacije.

Ipak, dio republikanaca smatra da Kongres mora imati veću ulogu.

Senatorica Suzan Kolins (Susan Collins) rekla je: "Predsjednikove ovlasti kao vrhovnog komandanta nisu neograničene", dodajući da rok od 60 dana "nije prijedlog, nego obaveza".

Senator Rand Pol (Rand Paul) glasao je zajedno s demokratima, dok je senatorica Lisa Murkovski (Lisa Murkowski) najavila vlastiti prijedlog ako administracija ne predstavi jasan plan.

- Ne bismo se trebali upuštati u neograničene vojne akcije bez jasne odgovornosti. Kongres u tome ima svoju ulogu - rekla je Murkovski.

Pravna i politička tumačenja

Neki republikanci, uključujući senatora Kevina Kramera (Kevin Cramer), dovode u pitanje ustavnost Zakona o ratnim ovlastima.

Senator Tod Jang (Todd Young) rekao je: "Izgleda kao da je sebi osigurao prostor za manevrisanje. Vidjećemo šta će poslati."

Trampova administracija tvrdi da bi svaka nova akcija predstavljala poseban slučaj u okviru zakona. Demokrati ostaju skeptični.

Zastupnik Adam Smit (Adam Smith) poručio je: "Da li se očekuje da će se Trampova administracija pridržavati zakona? Ja ne vjerujem."