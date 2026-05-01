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NARGES MOHAMADI

Iranska dobitnica Nobelove nagrade za mir prebačena iz zatvora u bolnicu zbog teškog zdravstvenog stanja

Porodica je više puta naglašavala da joj je uskraćena adekvatna medicinska pomoć

Narges Mohamadi. AP

M. Až.

1.5.2026

Iranska dobitnica Nobelove nagrade za mir Narges Mohamadi (Narges Mohammadi) prebačena je iz zatvora u bolnicu nakon ozbiljnog pogoršanja zdravstvenog stanja.

Njena porodica i pristalice sedmicama su pozivali iranske vlasti da joj omoguće hitnu medicinsku pomoć. Do sada su ti apeli, prema navodima, uglavnom ostajali bez odgovora, piše CNN.

Fondacija "Narges" saopćila je da je Mohamadi prebačena iz zatvora u lokalnu bolnicu.

Iz iste fondacije u februaru je saopćeno da je započela štrajk glađu.

U martu su se pojavile informacije da je njeno zdravstveno stanje ozbiljno narušeno te da se sumnjalo na srčani udar. Porodica je više puta naglašavala da joj je uskraćena adekvatna medicinska pomoć.

Mohamadi, jedna od najistaknutijih iranskih aktivistica za ljudska prava, dobitnica je Nobelove nagrade za mir 2023. godine za borbu protiv ugnjetavanja žena u Iranu, kao i za promociju ljudskih prava i sloboda za sve.

# IRAN
# NARGES MOHAMMADI
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