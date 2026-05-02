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BRODOVI ZAPLIJENJENI

Tramp šokirao izjavom: Mi smo kao pirati, to je veoma profitabilan posao

Preuzeli smo brod, preuzeli smo teret, preuzeli smo naftu, rekao je Tramp

Donald Tramp. AP

A. O.

2.5.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da se američka mornarica ponaša “kao pirati” tokom provođenja pomorske blokade iranskih luka, koja je pokrenuta nakon što je Iran zatvorio Hormuški moreuz za prolazak brodova iz, kako ih smatra, neprijateljskih zemalja.

- Preuzeli smo brod, preuzeli smo teret, preuzeli smo naftu. To je veoma profitabilan posao. Mi smo kao pirati. Mi smo nekako kao pirati, ali ne igramo igre - rekao je Tramp govoreći o zaplijeni broda koju su američke snage izvršile prije nekoliko dana, prenosi Rojters.

Sjedinjene Američke Države zaplijenile su više iranskih brodova nakon njihovog isplovljavanja iz luka u toj zemlji, uključujući i sankcionirane kontejnerske brodove te iranske tankere u azijskim vodama.

Kao odgovor na potez Irana u vezi s blokadom Hormuškog moreuza, Tramp je naredio američkoj mornarici da spriječi prolazak kroz taj moreuz svim brodovima koji dolaze iz ili su upućeni ka iranskim lukama.

# IRAN
# DONALD TRUMP
# HORMUŠKI MOREUZ
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