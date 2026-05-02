Tramp šokirao izjavom: Mi smo kao pirati, to je veoma profitabilan posao

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da se američka mornarica ponaša “kao pirati” tokom provođenja pomorske blokade iranskih luka, koja je pokrenuta nakon što je Iran zatvorio Hormuški moreuz za prolazak brodova iz, kako ih smatra, neprijateljskih zemalja.
- Preuzeli smo brod, preuzeli smo teret, preuzeli smo naftu. To je veoma profitabilan posao. Mi smo kao pirati. Mi smo nekako kao pirati, ali ne igramo igre - rekao je Tramp govoreći o zaplijeni broda koju su američke snage izvršile prije nekoliko dana, prenosi Rojters.