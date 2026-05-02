Ruska mreža za likvidacije razbijena: Uhapšeno devet osumnjičenih za sabotaže i ubistva širom Evrope

Litvanija je saopćila da je uhapsila devet osoba koje se sumnjiče za planiranje ubistava i sabotaža širom Evrope, a sve navodno po nalogu ruske vojne obavještajne službe GRU.

Istraga koja je dovela do hapšenja pokrenuta je prije godinu dana, nakon što je aktivista Ruslan Gabasov (Ruslan Gabasov) ispod haube svog automobila pronašao uređaj za praćenje Apple AirTag. Gabasov se zalaže za nezavisnost svog rodnog Baškortostana (Baškirije), većinski muslimanske regije na južnom Uralu. Iz Rusije je pobjegao 2021. godine, dok je u odsustvu osuđen na 14 godina zatvora.

Zapaljene pošiljke

Grupa od devet osoba tereti se da je zapalila pošiljke vojne opreme koje su iz Bugarske trebale biti isporučene Ukrajini. Osim toga, kako je saopćila policija, snimali su i vojne objekte u Grčkoj. Među uhapšenima je i muškarac u pedesetim godinama, koji je priveden ispred kuće u kojoj Gabasov živi sa suprugom i petogodišnjim sinom.

On ima i grčko i rusko državljanstvo, a prilikom hapšenja bio je naoružan pištoljem.

U trenutku kada je Vašington (Washington) preusmjerio fokus sa rata u Ukrajini na Bliski istok, zapadni obavještajni zvaničnici procjenjuju da je glavni cilj ruskog predsjednika Vladimira Putina i dalje slabljenje NATO-a i Evropske unije, kao i potkopavanje zapadnih savezništava, piše New York Times.

Od početka invazije na Ukrajinu 2022. godine, ruske obavještajne službe provele su brojne sabotažne aktivnosti širom Evrope – od vandalizma i podmetanja požara do bombaških napada i planiranja ubistava. Na meti su najčešće ruski disidenti u egzilu, kao i države koje pružaju najveću podršku Ukrajini. U Velikoj Britaniji i Španiji zabilježeni su požari u skladištima s robom namijenjenom Ukrajini, dok su u Poljskoj minirane željezničke pruge korištene za transport vojne opreme.

Jedan od najopasnijih incidenata bio je pronalazak zapaljivih naprava u paketima koji su trebali biti transportovani teretnim avionima kompanije DHL. Dvije naprave su se zapalile u Velikoj Britaniji i Njemačkoj, dok je jedna eksplodirala u kamionu u Poljskoj.

U okviru iste istrage i u Litvi je uhapšeno više od deset osumnjičenih, uglavnom osoba koje su ruske službe regrutirale putem interneta, nudeći im novčanu naknadu. Njemačke vlasti su u srijedu saopćile da su privele državljanina Kazahstana osumnjičenog za dostavljanje informacija ruskim obavještajnim službama o njemačkoj vojnoj pomoći Ukrajini.

Direktne veze

Litvanske vlasti su navele da mreža uhapšenih obuhvata državljane Grčke, Ukrajine, Rusije, Gruzije, Latvije, Moldavije i Litve.

Istraga je, kako su istakli, utvrdila direktne veze između izvršilaca i nalogodavaca koji su djelovali u interesu Glavne obavještajne uprave Generalštaba Oružanih snaga Ruske Federacije (GRU). Među planiranim aktivnostima bilo je i više pokušaja ubistava osoba koje podržavaju Ukrajinu.