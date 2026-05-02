Tramp ponovo prijeti povlačenjem trupa: SAD planira povući 5.000 vojnika iz Njemačke

Sjedinjene Američke Države planiraju povući oko 5.000 svojih vojnika iz Njemačke u narednih šest do 12 mjeseci, saopćio je Pentagon u petak, usljed novih napetosti između američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) i njemačkog kancelara Friedricha Merza (Friedrich Merz).

Portparol Pentagona, Šon Parnel (Sean Parnell), izjavio je da je odluka o povlačenju rezultat detaljne revizije rasporeda američkih vojnika u Evropi, koji sada odražava stvarne potrebe na terenu. Povlačenje se odnosi na oko 14 posto od ukupno 36.000 američkih vojnika trenutno stacioniranih u Njemačkoj.

Njemačka je jedno od ključnih strateških uporišta američke vojske u Evropi, s obzirom na to da su u toj zemlji smještene komande za evropski i afrički sektor, zračna baza Ramstein, kao i medicinski centar u Landstuhlu, gdje su liječeni ranjenici iz ratova u Afganistanu i Iraku. Također, u Njemačkoj se nalaze i američki nuklearni projektili.

Tramp je ranije ove sedmice zaprijetio povlačenjem dijela trupa iz članice NATO-a, nakon što je Merz izjavio da su SAD „ponižene“ od strane iranskog rukovodstva i kritikovao Vašington (Washington) zbog izostanka jasne strategije prema Iranu. Na društvenim mrežama, američki predsjednik poručio je da bi njemački kancelar trebao „više vremena posvetiti okončanju rata između Rusije i Ukrajine“ i „popraviti svoju slomljenu zemlju“, umjesto što se bavi Iranom.