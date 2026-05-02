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U NAREDNIM MJESECIMA

Tramp ponovo prijeti povlačenjem trupa: SAD planira povući 5.000 vojnika iz Njemačke

Također, u Njemačkoj se nalaze i američki nuklearni projektili

Donald Tramp. AP

A. O.

2.5.2026

Sjedinjene Američke Države planiraju povući oko 5.000 svojih vojnika iz Njemačke u narednih šest do 12 mjeseci, saopćio je Pentagon u petak, usljed novih napetosti između američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) i njemačkog kancelara Friedricha Merza (Friedrich Merz).

Portparol Pentagona, Šon Parnel (Sean Parnell), izjavio je da je odluka o povlačenju rezultat detaljne revizije rasporeda američkih vojnika u Evropi, koji sada odražava stvarne potrebe na terenu. Povlačenje se odnosi na oko 14 posto od ukupno 36.000 američkih vojnika trenutno stacioniranih u Njemačkoj.

Njemačka je jedno od ključnih strateških uporišta američke vojske u Evropi, s obzirom na to da su u toj zemlji smještene komande za evropski i afrički sektor, zračna baza Ramstein, kao i medicinski centar u Landstuhlu, gdje su liječeni ranjenici iz ratova u Afganistanu i Iraku. Također, u Njemačkoj se nalaze i američki nuklearni projektili.

Tramp je ranije ove sedmice zaprijetio povlačenjem dijela trupa iz članice NATO-a, nakon što je Merz izjavio da su SAD „ponižene“ od strane iranskog rukovodstva i kritikovao Vašington (Washington) zbog izostanka jasne strategije prema Iranu. Na društvenim mrežama, američki predsjednik poručio je da bi njemački kancelar trebao „više vremena posvetiti okončanju rata između Rusije i Ukrajine“ i „popraviti svoju slomljenu zemlju“, umjesto što se bavi Iranom.

Odluka o povlačenju trupa izazvala je brze reakcije u Vašingtonu. Senator Džek Rid (Jack Reed), vodeći demokrat u Senatskom odboru za oružane snage, upozorio je da takav potez „sugerira da američke obaveze prema saveznicima zavise od trenutnog predsjednikovog raspoloženja“. Pozvao je predsjednika da odmah zaustavi ovu „nepromišljenu akciju“, kako bi se izbjegle dugoročne posljedice po savezništva i nacionalnu sigurnost.

Bradli Boumen (Bradley Bowman) iz Fondacije za odbranu demokratija (Foundation for Defense of Democracies) ističe da američko vojno prisustvo u Njemačkoj i ostatku Evrope nije važno samo za odvraćanje potencijalne agresije Kremlja, već i za projekciju američke vojne moći prema Mediteranu, Bliskom istoku i Africi.

Tramp je sličnu prijetnju iznio i tokom svog prvog mandata, kada je najavio povlačenje oko 9.500 vojnika iz Njemačke, međutim, taj plan nikada nije realizovan. Džou Bajden (Joe Biden) je nakon preuzimanja dužnosti 2021. godine formalno obustavio taj proces.

# EVROPA
# SAD
# FRIEDRICH MERZ
# DONALD TRUMP
# NJEMAČKA
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