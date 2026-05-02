Papa Lav XIV imenovao bivšeg imigranta biskupom Zapadne Virdžinije nakon kritike Trampove politike

Papa Lav XIV imenovao je bivšeg imigranta bez dokumenata iz Sjedinjenih Država za biskupa Zapadne Virdžinije (Virginije), i to nakon što je ranije kritikovao imigracijsku politiku Donalda Trampa (Donald Trump) i prijetnje prema Iranu.
Vatikan je u svojoj izjavi objavio imenovanje Evelija Menjivara-Ajale (56), koji trenutno obnaša funkciju pomoćnog biskupa Vašingtona (Washingtona), za biskupa biskupije Wheeling-Charleston u Zapadnoj Virdžiniji.
Menjivar-Ayala, rođen u Salvadoru, imigrirao je u Sjedinjene Države 1990. godine, a detalji o njegovom životu mogu se pronaći na web-stranici Nadbiskupije Vašington.
U intervjuu je ispričao kako je rođen u siromaštvu i kako je pobjegao od oružanog sukoba u svojoj domovini. Prilikom pokušaja ulaska u Sjedinjene Države, bio je uhapšen u Meksiku. U tom intervjuu prošle godine ispričao je da je platio mito kako bi bio pušten i da bi prešao granicu u Tijuani. Za svećenika je zaređen 2004. godine.
Iako je rođen u Sjedinjenim Državama, papa Lav XIV se suočio s kritikama od strane Trampa prošlog mjeseca. Tramp je papu nazvao „slabim” nakon što je papa nazvao Trampovu prijetnju uništenjem Irana „neprihvatljivom”.
Papa je također osudio Trampovu politiku prema migrantima, nazivajući je „izuzetno nepoštovanom” i pozvao na ljudski pristup prema migrantima, naglašavajući da se prema ljudima treba postupati s poštovanjem i humanošću.