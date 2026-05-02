Papa Lav XIV imenovao bivšeg imigranta biskupom Zapadne Virdžinije nakon kritike Trampove politike

Papa Lav XIV imenovao je bivšeg imigranta bez dokumenata iz Sjedinjenih Država za biskupa Zapadne Virdžinije (Virginije), i to nakon što je ranije kritikovao imigracijsku politiku Donalda Trampa (Donald Trump) i prijetnje prema Iranu.

Vatikan je u svojoj izjavi objavio imenovanje Evelija Menjivara-Ajale (56), koji trenutno obnaša funkciju pomoćnog biskupa Vašingtona (Washingtona), za biskupa biskupije Wheeling-Charleston u Zapadnoj Virdžiniji.

Menjivar-Ayala, rođen u Salvadoru, imigrirao je u Sjedinjene Države 1990. godine, a detalji o njegovom životu mogu se pronaći na web-stranici Nadbiskupije Vašington.