Ukrajinski dronovi pogađaju ruske energetske objekte, ali rast cijena nafte umanjuje ekonomski udar na Moskvu

Ukrajinski dronovi posljednjih sedmica ciljaju ruske rafinerije, terminale i pumpne stanice, duboko iza linije fronta, ali rast cijena nafte do sada je ublažio ekonomski udar na Rusiju.

Napadi su usmjereni na ruski energetski sektor, koji predstavlja ključni izvor prihoda za finansiranje invazije na Ukrajinu. Pogođeni su objekti u Tuapseu na Crnom moru, u Permskoj regiji, više od 1.500 kilometara od Ukrajine, te u Ust-Lugi na Baltiku, jednom od najvećih ruskih izvoznih terminala za naftu i gas. Ovi napadi su rat učinili vidljivim i za stanovnike ruskih područja daleko od samih bojišta.

Ruski gubici

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija od početka godine izgubila najmanje sedam milijardi dolara kao direktnu posljedicu udara na naftni sektor. Također je ranije naveo da ukrajinske obavještajne službe bilježe pad izvoza iz ključnih luka poput Ust-Luge i Primorska. Stručnjaci također ističu da su napadi poremetili ruske rafinerijske kapacitete, dok sankcije otežavaju nabavku rezervnih dijelova.

Ipak, puni ekonomski efekat još nije potpuno jasan. Međunarodna agencija za energiju saopćila je da su ruski izvoz sirove nafte i naftnih derivata u martu porasli za 320.000 barela dnevno, na 7,1 milion barela, dok su prihodi od izvoza gotovo udvostručeni, sa 9,7 na 19 milijardi dolara. Analitičar Kris Vifer (Chris Weafer) ocijenio je da su američki potezi protiv Irana, zajedno sa skokom cijena nafte, spasili ruski budžet od krize koja se činila neizbježnom krajem februara.

Vifer također ističe da spektakularne eksplozije ne znače nužno veliku štetu.

- Ako pogodite rezervoar za naftu, posebno onaj koji nije pun, pare se zapale i dobijete plamen. Zato to izgleda veoma spektakularno."

Stvarna šteta

Dodao je da je stvarna šteta mnogo veća kada se pogode pumpne stanice, kompresori ili utovarna infrastruktura, ali da su ti dijelovi, prema njegovim riječima, bolje zaštićeni.

Napadi također imaju snažan ekološki učinak. Nakon udara u Tuapseu, vlasti su upozorile na visoke koncentracije benzena u zraku i pozvale stanovnike da izbjegavaju boravak na otvorenom. Građani su prijavljivali „crnu kišu”, masne kapljice na koži i odjeći, a ruski mediji su prikazivali prizore onečišćenih pasa, mačaka, ptica, riba i nasukanih delfina. Ekološki aktivist Vladimir Slivjak upozorio je:

- U moru ima mnogo nafte. U narednim godinama svaka oluja će donositi još više naftnog zagađenja na obalu.”