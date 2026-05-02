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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp tvrdi da je sukob s Iranom završen, iako prijetnje nastavkom rata i dalje postoje

Zašto bi sada bilo drugačije, rekao je američki predsjednik

Donald Tramp. AP

A. O.

2.5.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp (Trump), poslao je pismo Kongresu u kojem tvrdi da je sukob s Iranom završen. Pismo je poslano zbog isteka roka za korištenje američke vojske, koji je isticao u petak.

Prema zakonu, predsjednik SAD-a ima pravo koristiti vojsku bez odobrenja Kongresa do 60 dana. Taj rok je istekao u petak, kada je Trampov mandat za rat s Iranom formalno završio. Ipak, Tramp je u svom pismu naveo da ne postoji potreba za daljim traženjem odobrenja Kongresa, jer je sukob završen.

Tramp je istakao da je sukob s Iranom započeo 28. februara, a primirje je postignuto 7. aprila. Od tada su sve vojne operacije okončane, čime je sukob, prema njegovim riječima, završio i nije više potrebno tražiti odobrenje Kongresa za dalja vojna djelovanja.

Ranije je Tramp ovaj zakon nazvao neustavnim i izjavio da neće tražiti bilo kakvo odobrenje od Kongresa, ističući da je to pravo koje je iskoristio bez presedana.

- Niko to prije nije iskoristio. Nikada to niko nije tražio. Zašto bi sada bilo drugačije - rekao je američki predsjednik.

Međutim, tvrdnje o završenom sukobu s Iranom nisu u potpunosti u skladu s njegovim prethodnim izjavama, u kojima je sugerirao mogućnost nastavka rata. Tramp je više puta prijetio Iranu novim bombardovanjima i napadima ukoliko se ne postigne dogovor. Iako su nedavno održani pregovori, dvije države nisu uspjele postići sporazum.

Od tada su bila nekoliko pokušaja da delegacije SAD-a i Irana ponovo sjednu za pregovarački sto, ali novi razgovori nisu uspjeli.

Primirje, o kojem Tramp govori u svom pismu, prvobitno je trebalo trajati samo dvije sedmice, ali je zatim produženo na neodređeni period kako bi se omogućili dalji pregovori.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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