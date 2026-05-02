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BRITANSKI PREMIJER

Starmer razmatra zabranu propalestinskih protesta u Britaniji zbog utjecaja na jevrejsku zajednicu

Starmerove izjave uslijedile su nakon napada u Londonu, u kojem su dvije osobe napadnute nožem

Kir Starmer. AP

A. O.

2.5.2026

Premijer Velike Britanije, Kir Starmer (Keir Starmer), izjavio je u intervjuu za BBC da bi razmotrio mogućnost zabrane propalestinskih protesta u zemlji, zbog, kako je naveo, negativnog utjecaja koji ovi protesti imaju na jevrejsku zajednicu u Britaniji.

Starmer je naglasio da bi želio vidjeti bolju kontrolu onoga što se izgovara na protestima, te da neke od njih treba zabraniti. Iako se protivi zabrani protesta uopće, on je istakao da postoje situacije u kojima "određene mjere moraju biti poduzete".

Posebnu zabrinutost, kako je rekao, osjeća zbog stanja u jevrejskoj zajednici, koja je pogođena „kumulativnim učinkom” ovih protesta, koji su se održavali širom Velike Britanije od početka izraelske agresije na Gazu.

Starmerove izjave uslijedile su nakon napada u Londonu, u kojem su dvije osobe napadnute nožem. Policija je ovaj incident proglasila terorističkim napadom.

Ranije su i drugi pripadnici britanske vlade pozvali na uvođenje "ograničene zabrane" propalestinskih protesta, navodeći sigurnosne razloge i zabrinutost zbog eskalacije nasilja.

# VELIKA BRITANIJA
# GAZA
# KEIR STARMER
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