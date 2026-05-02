Premijer Francuske izazvao bijes sindikata kupovinom bageta na 1. maj

Premijer Francuske, Sebastien Lekornu (Sébastien Lecornu), jučer je izazvao bijes sindikata širom zemlje svojom odlukom da kupi baget, odnosno hljeb, na Međunarodni dan rada, 1. maj.

Lekornu je, uz prisustvo novinara, kupio baget u lokalnoj pekari, a kada je vijest objavljena u medijima, stigla je oštra reakcija sindikata.

Razlog za ovu reakciju je činjenica da je pekara radila na 1. maj, dok sindikati zastupaju poziciju da svi radnici moraju imati slobodan dan na ovaj praznik.

Prema francuskom zakonu, na 1. maj rade samo bolnice i druge neophodne službe, a njihovi službenici dobijaju duplu dnevnicu. Ipak, status pekara i drugih uslužnih radnji je neodređen, zbog čega vlada koju predvodi Lekornu želi da u zakon stavi iznimku za takve objekte.

Sindikati se protive ovom rješenju, a generalna sekretarka najvećeg sindikata u Francuskoj, Marilis Leon (Marylise Léon), kritikovala je Lekornu zbog "političkog teatra", kako ga je opisala.

- Političari koji idu u pekare je 'spektakl' koji nam danas ne treba. Trebamo pokazati kako izgleda pravi život jednog pekara - rekla je Marilis Leon.

Pored odlaska u lokalnu pekaru, premijer Francuske je održao telefonski razgovor s pekarom koji je dobio kaznu zbog rada na 1. maj. Kazna za ovaj prekršaj iznosi 750 eura po svakom radniku koji radi na ovaj praznik, a pekar kojeg je nazvao Lekornu je ukupno dobio kaznu od 5.250 eura.