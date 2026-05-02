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STRAVIČNI NAPADI

Video / Hezbollah žestoko udara izraelsku vojsku: Uništeni tenkovi i oklopna vozila vrijedna milione

Operacije su kulminirale koordiniranim napadom na okupljanje izraelskih vozila i vojnika u Bijadi

Izvršeni napadi. Screenshot

A. O.

2.5.2026

Libanska oružana grupa Hezbollah saopštila je da su njeni borci u petak izveli nekoliko napada na izraelske snage unutar libanskog teritorija.

Prema njihovoj izjavi, snage Hezbollaha su ciljale više okupljanja izraelskih vojnika i vozila u nekoliko gradova duž prve linije fronta na jugu Libana. To je uključivalo artiljerijske napade na trupe u blizini kompleksa Musa Abasa (Moussa Abbas) u Bint Džbeilu (Bint Jbeil) i sela Hula, kao i napad dronom na vojnike u Bijadi (Biyyada), pri čemu je korišćen ronilački eksplozivni dron.

Hezbollah je također izvijestio o upotrebi artiljerijskih granata protiv izraelskih vojnih vozila i vojnika okupljenih u blizini kompleksa Musa Abasa (Moussa Abbas) i sela Hula, dok je "odgovarajuće oružje" korišćeno protiv sličnih ciljeva u Aadčitu al-Kusajru (Aadchit al-Qusayr).

Operacije su kulminirale koordiniranim napadom na okupljanje izraelskih vozila i vojnika u Bijadi (Biyyada), korištenjem eskadrile samoubilačkih dronova.

Pored vojnih koncentracija, Hezbollah je saopštio da su ciljali i specifičnu vojnu opremu, uključujući vojno vozilo Hamer u Tajbehu (Taybeh) i tenk Merkava u Rišafu (Rishaf), oba pogođena ronilačkim dronovima samoubilačkog tipa.

Operacije su kulminirale koordiniranim napadom na okupljanje izraelskih vozila i vojnika u Bijadi (Biyyada), korišćenjem eskadrile samoubilačkih dronova.

Pored vojnih koncentracija, Hezbollah je saopštio da su ciljali i specifičnu vojnu opremu, uključujući vojno vozilo Hamer u Tajbehu (Taybeh) i tenk Merkava u Rišafu (Rishaf), oba pogođena ronilačkim dronovima samoubilačkog tipa.

# IZRAEL
# LIBAN
# BORCI
# HEZBOLLAH
# NAPADI
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