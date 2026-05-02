Premijer postavio zeta na funkciju ministra, pa se pravdao: "Njegovo iskustvo i rad su neupitni"

Budući premijer Mađarske Peter Mađar (Péter Magyar) imenovao je Martona Meleti-Barna (Mártona Melléthei-Barna) za ministra pravde, što je izazvalo oštre kritike zbog toga što je on brat Mađarove supruge.

Ovo imenovanje posebno je osudila opozicijska stranka Fidesz, koja je bila na vlasti u Mađarskoj 16 godina, do pobjede Mađara na izborima održanim u aprilu.

Zbog kritika koje je dobio, Mađar je odlučio da se oglasi na društvenoj mreži X, gdje je objavio snimak objašnjavajući svoje imenovanje brata svoje supruge na ovu visoku poziciju.

- Budući ministar pravde ima neupitnu domaću i međunarodnu karijeru, rad visokog kvaliteta i jasnu viziju. On je od samog početka bio dio našeg pokreta za promjenu režima, oblikujući i pokrećući naše aktivnosti i program. Dugo nakon što se pridružio našoj zajednici, spojio je svoj život s mojom sestrom. Zbog toga smatram posebno važnim da njegov rad bude što javniji i da sve njegove odluke budu transparentne - rekao je Mađar.

Dodao je da je činjenica da su vezani na ličnom nivou, odnosno da je Martona Meleti-Barna u braku s njegovom sestrom, predstavljala „posebnu dilemu“, ali je ipak odlučio imenovati ga na ovu funkciju.