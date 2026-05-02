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SKANDAL U MAĐARSKOJ

Premijer postavio zeta na funkciju ministra, pa se pravdao: "Njegovo iskustvo i rad su neupitni"

Ovo imenovanje posebno je osudila opozicijska stranka Fidesz, koja je bila na vlasti u Mađarskoj 16 godina

Peter Mađar. Screenshot / YouTube

A. O.

2.5.2026

Budući premijer Mađarske Peter Mađar (Péter Magyar) imenovao je Martona Meleti-Barna (Mártona Melléthei-Barna) za ministra pravde, što je izazvalo oštre kritike zbog toga što je on brat Mađarove supruge.

Ovo imenovanje posebno je osudila opozicijska stranka Fidesz, koja je bila na vlasti u Mađarskoj 16 godina, do pobjede Mađara na izborima održanim u aprilu.

Zbog kritika koje je dobio, Mađar je odlučio da se oglasi na društvenoj mreži X, gdje je objavio snimak objašnjavajući svoje imenovanje brata svoje supruge na ovu visoku poziciju.

- Budući ministar pravde ima neupitnu domaću i međunarodnu karijeru, rad visokog kvaliteta i jasnu viziju. On je od samog početka bio dio našeg pokreta za promjenu režima, oblikujući i pokrećući naše aktivnosti i program. Dugo nakon što se pridružio našoj zajednici, spojio je svoj život s mojom sestrom. Zbog toga smatram posebno važnim da njegov rad bude što javniji i da sve njegove odluke budu transparentne - rekao je Mađar.

Dodao je da je činjenica da su vezani na ličnom nivou, odnosno da je Martona Meleti-Barna u braku s njegovom sestrom, predstavljala „posebnu dilemu“, ali je ipak odlučio imenovati ga na ovu funkciju.

Naglasio je, međutim, da će njegova sestra, koja je bila sutkinja, biti suspendovana iz pravosudnog sistema zbog „razumljivih zabrinutosti“.

Martona Meleti-Barna je advokat i univerzitetski kolega budućeg premijera Mađarske. Bio je jedan od deset osnivača stranke Tisza prilikom njenog formiranja 2020. godine i obavljao je funkciju pravnog direktora stranke. Također je obavljao niz drugih funkcija unutar stranke koje zahtijevaju pravnu stručnost, poput vođenja različitih odjeljenja ili djelovanja kao stranački predstavnik.

# MAĐARSKA
# MINISTAR
# PETER MAGYAR
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