Kina koristi rat protiv Irana za geopolitičke ciljeve, dok se prikazuje kao mirotvorac

Jedna parodija generisana umjetnom inteligencijom prikazuje Sjedinjene Američke Države kao nestabilnog i ratobornog orla. Mačka koja mu je "dodata" očigledno predstavlja Iran, koji se također brani. Riječ je o video-snimcima kineske državne televizije, koji su postali izuzetno popularni na društvenim mrežama, skupivši milione lajkova, piše Deutsche Welle (DW).

Kinesko državno i partijsko rukovodstvo koristi rat protiv Irana kao priliku za vlastitu propagandu. Kontinuirana poruka sa konferencija za medije kineskog Ministarstva vanjskih poslova glasi: SAD je bezobzirni agresor, a Kina odgovorni mirotvorac. Međutim, stvarna uloga Kine mnogo je kompleksnija nego što se na prvi pogled čini. I prije svega: Kina je sve, samo ne neutralna.

Mnogi istraživači smatraju da su rat protiv Irana i ponašanje američkog predsjednika Donalda Trumpa povoljne prilike za kinesko rukovodstvo da unaprijedi svoje geopolitičke ciljeve. Tako smatra i Sebastian Heilmann sa Univerziteta u Trieru:

- Međunarodni ugled SAD-a u posljednjim sedmicama pao je kao kamen, dok je Kina stabilna, odnosno čak u usponu."

Trgovina s Iranom – kineski adut

Kina ima pretenzije da se pozicionira kao globalna sila, što pokazuje kroz pokušaj da dovede Iran za pregovarački stol:

- Budući da je daleko najvažniji trgovinski partner Irana i ključni izvor tehnologije, Kina u svojim rukama ima i poluge utjecaja."

Strategiju koju kinesko rukovodstvo slijedi May-Britt Stumbaum, direktorica think-tanka SPEAR Institut, naziva "proiranskom neutralnošću".

- Kina ima dvostruku ulogu u iranskom konfliktu - kaže ona.

S jedne strane se Kina prikazuje kao posrednik za mir, a s druge snažno podržava Iran – "diplomatski zajedno s Rusima kroz veto u Vijeću sigurnosti UN-a, ali prije svega kroz tehnologiju."

Važnost Kine kao trgovinskog partnera Iranu vidi se i po tome što je najmanje 80 posto iranskog izvoza nafte, usprkos međunarodnim sankcijama, završavalo u Kini. S druge strane, Kina samo oko 13 posto nafte uvozi iz Irana. Zemlje poput Saudijske Arabije, Omana i Iraka zajedno isporučuju znatno više. Rusija je glavni dobavljač nafte Kini, dok Kina raspolaže velikim zalihama nafte, što joj trenutno daje stratešku prednost. Iran ovisi o Kini, dok obrnuto to nije slučaj.

Podrška Iranu bez vlastitih sankcija

Godine 2021. dvije zemlje potpisale su 25-godišnji sporazum kojim se produbljuje ekonomska, vojna i tehnološka saradnja.

Kinesko rukovodstvo želi zadržati Iran kao partnera u svojoj strategiji i dalje to partnerstvo razvijati, objašnjava Stumbaum:

- To je stalno balansiranje. Želi se podržati Iran, ali istovremeno izbjeći sankcije. Ovaj sporazum, na primjer, predviđa investicije do 400 milijardi dolara tokom 25 godina. To je dugo razdoblje, pa se efekti ne mogu odmah mjeriti."

Znak dugoročne saradnje su i zajedničke vojne vježbe koje se redovito održavaju. Pomorski manevri Kine, Irana i Rusije održavaju se posljednjih godina na području Omanskog zaljeva, blizu Hormuškog moreuza.

Podrška putem satelitskih snimaka

Sigurnosni stručnjaci smatraju da Kina već dugo isporučuje Iranu robu dvostruke namjene (koja se može koristiti i vojno). Sada, kako kaže Stumbaum, pruža i satelitsku podršku: "Putem kineskih satelitskih snimaka i pristupa BeiDou mreži, Iran je mnogo sposobniji reagirati na američke napade i uzvratiti nego prije godinu dana tokom dvanaestodnevnog rata."

Američki izvještaji o mogućim kineskim isporukama sustava protivzračne odbrane Iranu Peking negira.

Iran je za Kinu važan partner u širem geostrateškom cilju, ali Peking ne želi stati previše otvoreno na jednu stranu – također zbog važnosti susjednih zemalja.

Kina i geopolitička ravnoteža

Regija Perzijskog zaljeva, prema Heilmannu, jedna je od najvažnijih regija u budućnosti s obzirom na ekonomski značaj na svjetskoj razini, a Kina želi produbiti svoju saradnju s tim područjem:

- Prije svega radi se o potiskivanju američkog utjecaja u regiji." Kina također povezuje Saudijsku Arabiju velikim investicijama u okviru svoje inicijative "Novi put svile".

"Više autonomije od Zapada"

Kina, Rusija, Iran i Sjeverna Koreja (CRINK) imaju isti interes – veću nezavisnost od Zapada, smanjenje utjecaja sankcija i promjenu svjetskog poretka u korist opstanka svojih režima.

Na taktičkoj razini oni sarađuju, ali paze da ne postanu međusobno ovisni.