Sjedinjene Američke Države upozorile brodarske kompanije na sankcije zbog plaćanja Iranu za siguran prolaz kroz Hormuški moreuz

Sjedinjene Američke Države upozorile su brodarske kompanije da bi mogle biti sankcionisane ako Iranu plaćaju za siguran prolaz kroz Hormuški moreuz, ključni energetski pravac na ulazu u Perzijski zaljev.

Američki Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) je u petak objavio upozorenje kojim pojačava pritisak u sukobu između Vašingtona (Washingtona) i Teherana u vezi s kontrolom nad tim vitalnim moreuzom.

Kroz Hormuški moreuz u mirnodopskim uvjetima prolazi oko petina svjetske trgovine naftom i prirodnim gasom.

Prema izvještajima, Iran je praktično zatvorio prolaz za uobičajeni promet nakon napada i prijetnji brodovima uslijed rata koji su SAD i Izrael započeli 28. februara. Kasnije je počeo nuditi sigurniji prolaz alternativnim rutama bliže iranskoj obali, povremeno naplaćujući naknade.

Ovaj sistem naplate bio je razlog za američko upozorenje. OFAC je naveo da se zahtjevi ne odnose samo na gotovinske isplate, već i na digitalnu imovinu, kompenzacije, neformalne zamjene ili druge nenovčane uplate, uključujući donacije i uplate u iranskim ambasadama.

- OFAC izdaje ovo upozorenje kako bi obavijestio američke i strane subjekte o rizicima od sankcija ako izvrše plaćanja iranskom režimu ili traže garancije za siguran prolaz. Ovi rizici postoje bez obzira na način plaćanja - navodi se u saopćenju.

SAD su na iransko zatvaranje moreuza odgovorile vlastitom pomorskom blokadom 13. aprila, čime su spriječile iranske tankere da isplovljavaju, dodatno pritisnuvši privredu te zemlje. Američka Centralna komanda saopćila je da je od početka blokade 45 trgovačkih brodova dobilo nalog da se vrati.