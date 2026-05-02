Tramp odbio iranski prijedlog: Hormuški moreuz ostaje blokiran, pregovori o nuklearnom programu kasnije

Iranski prijedlog, koji je odbio američki predsjednik Donald Tramp (Trump), predlagao je otvaranje plovidbe kroz Hormuški moreuz i okončanje američke blokade Irana, dok bi pregovori o iranskom nuklearnom programu bili odgođeni za kasniju fazu.

Ove informacije prenosi visoki iranski zvaničnik za Reuters.

Četiri sedmice nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael obustavili bombardovanje Irana, rat nije okončan, a dogovor o smanjenju napetosti još uvijek nije postignut, iako su posljedice rata ozbiljno poremetile globalne energetske isporuke.

Iran je, kako se izvještava, više od dva mjeseca blokirao gotovo sav pomorski saobraćaj kroz Hormuški moreuz, osim vlastitog, dok su Sjedinjene Američke Države prošlog mjeseca uvele svoju blokadu brodova iz iranskih luka.

Tramp je u petak izjavio da nije zadovoljan iranskim prijedlogom, iako nije precizirao koje tačke su ga navele da odbije.

- Traže stvari na koje ne mogu pristati - rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući.

Sjedinjene Američke Države više puta su istakle da neće okončati rat bez postizanja dogovora koji sprječava Iran da razvije nuklearno oružje, što je bio ključni razlog za napade koje je Tramp započeo u februaru, usljed nuklearnih pregovora. Iran, s druge strane, tvrdi da njegov nuklearni program ima isključivo mirnodopske ciljeve.

Visoki iranski zvaničnik rekao je da Iran smatra da je najnoviji prijedlog značajan korak prema olakšavanju postizanja dogovora. Prema tom prijedlogu, rat bi bio okončan uz garanciju da Izrael i SAD neće ponovo napasti Iran. U zamjenu, Iran bi otvorio Hormuški moreuz, a Sjedinjene Države bi ukinule svoju blokadu.

Nakon što bi rat bio okončan, slijedili bi pregovori o iranskom nuklearnom programu, a Iran traži da Vašington (Washington) prizna njegovo pravo na obogaćivanje uranija u miroljubive svrhe, čak i ako pristane privremeno obustaviti ovaj proces.

- Između ostalog, pregovori o složenijim nuklearnim pitanjima odgođeni su za završnu fazu kako bi se stvorila pogodnija atmosfera za postizanje dogovora - dodao je iranski zvaničnik.