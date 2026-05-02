Rusi gađali autobuse u Hersonu, ima mrtvih i ranjenih

U dva odvojena napada dronovima na autobuse u Hersonu, koje su danas izvele ruske snage, poginule su najmanje dvije osobe, dok je osam ljudi povrijeđeno. Guverner Hersonske oblasti Oleksandr Prokudi iznio je detalje o napadima.

Prvi udar dogodio se oko 7 sati ujutro po lokalnom vremenu u gradskom okrugu Dnjipro. Na mjestu napada život su izgubili komunalni radnik i jedna žena, dok je još sedam osoba zadobilo povrede. Nadležni još nisu objavili koliko su povrede ozbiljne.

Nekoliko sati kasnije, ruski dron pogodio je još jedan autobus. U tom napadu, kako navodi Prokudin, povrijeđen je vozač koji je zadobio rane od gelera po leđima i nogama.

Nakon napada oglasio se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.