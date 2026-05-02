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"BRUTALNI LJUDSKI SAFARI"

Rusi gađali autobuse u Hersonu, ima mrtvih i ranjenih

Sve žrtve su civili, a Rusi su toga bili potpuno svjesni, poručio je Zelenski

Rusi gađali autobuse. Platforma X

M. Až.

2.5.2026

U dva odvojena napada dronovima na autobuse u Hersonu, koje su danas izvele ruske snage, poginule su najmanje dvije osobe, dok je osam ljudi povrijeđeno. Guverner Hersonske oblasti Oleksandr Prokudi iznio je detalje o napadima.

Prvi udar dogodio se oko 7 sati ujutro po lokalnom vremenu u gradskom okrugu Dnjipro. Na mjestu napada život su izgubili komunalni radnik i jedna žena, dok je još sedam osoba zadobilo povrede. Nadležni još nisu objavili koliko su povrede ozbiljne.

Nekoliko sati kasnije, ruski dron pogodio je još jedan autobus. U tom napadu, kako navodi Prokudin, povrijeđen je vozač koji je zadobio rane od gelera po leđima i nogama.

Nakon napada oglasio se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. 

- Sve žrtve su civili, a Rusi su toga bili potpuno svjesni. Ovakav brutalni "safari" na ljude zapravo se svakodnevno događa u našim naseljima na prvoj liniji fronta i u pograničnim područjima - napisao je na društvenim mrežama.

Današnji napad desio se nepuna dva mjeseca nakon što su ruske snage 11. marta pogodile drugi civilni autobus u Hersonu, kada je povrijeđeno deset osoba. Prokudin je i taj napad opisao kao namjerno gađanje civila.

Herson, smješten uz samu liniju fronta na rijeci Dnjepar, suočava se s kontinuiranim artiljerijskim napadima i napadima dronovima još od oslobađanja grada od strane ukrajinskih snaga krajem 2022. godine.

# RUSIJA
# UKRAJINA
# HERSON
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