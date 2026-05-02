Tramp objavio novu fotografiju koja je izazvala lavinu reakcija: Na njoj je golišav, a svi se pitaju ko je ova žena?

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) ponovo je privukao pažnju javnosti neobičnim objavama na društvenim mrežama. Nakon što je ranije izazvao reakcije AI fotografijom na kojoj je sebe prikazao kao Isusa Krista, kao i objavom uz poruku Iranu gdje se pojavljuje s automatskim oružjem, sada je podijelio novu, jednako neobičnu sliku.

Ovog puta Tramp je objavio AI-generisanu fotografiju na kojoj se nalazi zajedno s potpredsjednikom Džej Di Vensom (J. D. Vance) i američkim šefom diplomatije Markom Rubijom (Marco Rubio), dok se opuštaju u reflektujućem bazenu ispred Linkolnovog memorijala u Vašingtonu.

Na slici je Tramp prikazan u kupaćim gaćama kako pluta na zlatnom dušeku u obliku fotelje, pri čemu izgleda znatno mršavije nego u stvarnosti. U društvu se nalazi i ministar unutrašnjih poslova Dag Bergum (Doug Burgum), kao i nepoznata žena koja je izazvala brojne spekulacije.