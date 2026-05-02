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ŠOKIRAO JAVNOST

Tramp objavio novu fotografiju koja je izazvala lavinu reakcija: Na njoj je golišav, a svi se pitaju ko je ova žena?

U društvu se nalazi i nepoznata žena koja je izazvala brojne spekulacije

Donald Tramp. AP

M. Až.

2.5.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) ponovo je privukao pažnju javnosti neobičnim objavama na društvenim mrežama. Nakon što je ranije izazvao reakcije AI fotografijom na kojoj je sebe prikazao kao Isusa Krista, kao i objavom uz poruku Iranu gdje se pojavljuje s automatskim oružjem, sada je podijelio novu, jednako neobičnu sliku.

Ovog puta Tramp je objavio AI-generisanu fotografiju na kojoj se nalazi zajedno s potpredsjednikom Džej Di Vensom (J. D. Vance) i američkim šefom diplomatije Markom Rubijom (Marco Rubio), dok se opuštaju u reflektujućem bazenu ispred Linkolnovog memorijala u Vašingtonu.

Na slici je Tramp prikazan u kupaćim gaćama kako pluta na zlatnom dušeku u obliku fotelje, pri čemu izgleda znatno mršavije nego u stvarnosti. U društvu se nalazi i ministar unutrašnjih poslova Dag Bergum (Doug Burgum), kao i nepoznata žena koja je izazvala brojne spekulacije.

Pretpostavlja se da ta osoba ne postoji u stvarnosti, već da je u potpunosti generisana uz pomoć umjetne inteligencije, dok pojedine korisnike podsjeća na direktoricu Nacionalne obavještajne službe SAD Tulsi Gabard (Tulsi Gabbard). Na fotografiji je prikazana u bikiniju, a njen položaj dodatno je potaknuo komentare na društvenim mrežama.

Tramp objavio novu fotografiju koja je izazvala lavinu reakcija. Truth Social

Podsjetimo, Tramp je nedavno pokrenuo renoviranje reflektujućeg bazena ispred Linkolnovog memorijala, naloživši da se dno premaže industrijskim slojem u boji koju naziva "američko plavo". Radovi su već započeli, a planirano je da budu završeni do 4. jula, kada se obilježava 250. godišnjica Sjedinjenih Američkih Država.

Ovaj projekat izazvao je kritike stručnjaka i konzervatora koji upozoravaju da bi izmjene mogle narušiti historijski izgled jednog od najpoznatijih američkih spomenika.

# SAD
# DONALD TRUMP
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