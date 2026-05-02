NATO traži pojašnjenja o povlačenju američkih snaga iz Njemačke

NATO koordinira s američkim vlastima da bi razjasnili detalje povlačenja oko 5.000 pripadnika američke vojske iz baza u Njemačkoj, izjavila je danas glasnogovornica Alijanse.

- Radimo sa Sjedinjenim Američkim Državama da bismo razumjeli detalje njihove odluke o rasporedu snaga u Njemačkoj - navela je glasnogovornica u objavi na društvenoj mreži X.

Dodala je da ovaj potez naglašava potrebu da Evropa nastavi povećavati ulaganja u odbranu i preuzme veći dio odgovornosti za zajedničku sigurnost, podsjećajući na napredak ostvaren nakon što su saveznici na prošlogodišnjem samitu u Hagu dogovorili izdvajanje pet posto BDP-a za odbranu.

Iz NATO-a ističu da ostaju uvjereni u sposobnost odvraćanja i odbrane, dok se nastavlja proces jačanja evropske komponente unutar Alijanse.

Američki ministar odbrane Pit Hegset naložio je povlačenje oko 5.000 američkih vojnika iz baza u Njemačkoj. Po navodima glasnogovornika Ministarstva odbrane, povlačenje bi trebalo biti završeno u narednih 12 mjeseci, ali detalji još nisu u potpunosti poznati.

Odluka dolazi nakon javnog spora između američkog predsjednika Donalda Trampa i njemačkog kancelara Fridriha Merca, nakon što je Merc optužio SAD da nemaju jasnu strategiju u ratu s Iranom, navodeći da se suočavaju s poniženjem i bez izlazne strategije, prenosi DPA.