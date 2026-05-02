U novim izraelskim napadima na Liban ubijeno najmanje 12 osoba

U novom talasu izraelskih napada na jug Liban ubijeno je najmanje 12 ljudi u subotu, dok Tel Aviv nastavlja kršiti važeće primirje.

Izraelski napad na grad Ain Baal u okrugu Tyre usmrtio je jednu osobu i ranio sedam drugih, uključujući tri žene, izvijestila je državna Nacionalna novinska agencija (NNA), pozivajući se na Ministarstvo zdravstva.

Drugi napad koji je pogodio kuću u mjestu Louaizeh, u regiji Iqlim al-Tuffah, ubio je tri osobe, dok je još jedan napad na automobil na cesti Kfardjal–Nabatieh usmrtio još dvije osobe.

Izraelska vojska je također ubila šest ljudi u gradu Shoukine, uključujući dva Sirijca.

U međuvremenu, dva civila su ubijena, a više drugih ranjeno u izraelskom napadu koji se dogodio "ubrzo nakon ponoći između četvrtka i petka".

​​​​​​​Među ranjenima je bio Hussein Ali Ahmad, gradonačelnik Shoukina. Napad je uništio više stambenih zgrada i prouzrokovao veliku štetu u cijelom naselju.

Odgovor Hezbolaha

Odvojeno, Hezbolah je saopćio da je gađao dva odvojena okupljanja izraelskih vojnika "u odbrani Libana i njegovog naroda", tvrdeći da je "ostvaren potvrđen pogodak".

Kao odgovor na odmazdu Hezbollaha povezanu s ratom protiv Iran, Izrael vodi ofanzivu u Libanu od 2. marta, pri čemu je ubijeno više od 2.600 ljudi, a više od 1,6 milina raseljeno.

Kršenje primirja

Desetodnevno primirje koje je počelo 17. aprila kasnije je produženo do 17. maja, ali Izrael ga i dalje svakodnevno krši zračnim napadima i rušenjem kuća.

Također održava takozvanu "tampon zonu" na jugu Libana, navodeći da je cilj spriječiti napade Hezbollaha. Ranije primirje u Libanu postignuto je u novembru 2024. godine.