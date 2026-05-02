Iranski vojni zvaničnik kaže da je obnovljeni rat sa SAD-om "vjerovatan"

Visoki iranski vojni oficir izjavio je u subotu da je obnavljanje borbi sa SAD-om "vjerovatno", nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Tramp rekao da nije zadovoljan iranskim prijedlogom za pregovore.

Iran je u četvrtak navečer dostavio novi nacrt posredniku Pakistanu, izvijestili su državni mediji, bez detaljnog iznošenja njegovog sadržaja.

Rat, koji su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli krajem februara, na čekanju je od 8. aprila, a od tada je u Pakistanu održana jedna neuspješna runda mirovnih pregovora.

- U ovom trenutku nisam zadovoljan onim što nude - rekao je Tramp novinarima, okrivljavajući za zastoje u pregovorima "ogromno neslaganje" unutar iranskog rukovodstva.

- Želimo li ih jednostavno raznijeti i zauvijek ih okončati - ili želimo pokušati postići dogovor? - dodao je, rekavši da "radije ne bi" prihvatio prvu opciju "na ljudskoj osnovi".

U subotu ujutro, Mohamad Jafar Asadi, visoki zvaničnik u centralnoj komandi iranske vojske, rekao je da je "vjerovatan obnovljeni sukob između Irana i Sjedinjenih Američkih Država", prema citatima koje je objavila iranska novinska agencija Fars.

- Dokazi su pokazali da Sjedinjene Američke Države nisu posvećene nikakvim obećanjima ili sporazumima - dodao je.