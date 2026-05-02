Nobelov komitet traži hitno oslobađanje Narges Mohamadi zbog teškog zdravstvenog stanja

Predsjednik Komiteta za dodjelu Nobelove nagrade za mir Jorgen Vatne Fridnes (Jørgen Watne Frydnes) rekao je za Reuters da se zdravstveno stanje Mohamadi ozbiljno pogoršalo, pozivajući se na informacije njene porodice i advokata.

Iranske vlasti trebaju hitno osloboditi dobitnicu Nobelove nagrade za mir Narges Mohamadi (Narges Mohammadi) i omogućiti joj pristup medicinskom timu kako bi se odmah započelo liječenje, jer joj je život, kako se navodi, ugrožen.

Mohamadi, koja je 2023. godine dobila Nobelovu nagradu za mir zbog borbe za ljudska prava u Iranu, već duže vrijeme se suočava s teškim zdravstvenim problemima. Prema navodima, nedavno je iz zatvora prebačena u bolnicu zbog pogoršanja stanja, prenijela je Al Jazeera.

Njen advokat Mostafa Nili ranije je saopćio da je Mohamadi osuđena na dodatnih sedam godina zatvora zbog "okupljanja i zavjere radi počinjenja krivičnih djela". Također joj je izrečena kazna od godinu i po dana zatvora zbog "propagandnih aktivnosti", kao i progon u grad Kusf u istočnoj provinciji Južni Horasan u trajanju od dvije godine. Zabranjeno joj je i napuštanje zemlje u periodu od dvije godine.

Narges Mohamadi je Nobelovu nagradu za mir dobila 2023. godine za borbu protiv ugnjetavanja žena u Iranu i zalaganje za ljudska prava i slobode svih građana.

Nobelov komitet posebno je istakao njen doprinos pokretu "Žene, život, sloboda", kao i njen dugogodišnji aktivizam uprkos hapšenjima i zatvorskim kaznama.