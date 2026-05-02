Ukrajina tvrdi da je pogodila moćne ruske nevidljive lovce, 1700 km od granice: Nije jasno kako su to izveli

Ukrajinske oružane snage tvrde da su izvele napad na neke od najmodernijih ruskih borbenih aviona duboko na teritoriji Rusije, ciljajući nevidljive lovce pete generacije Su-57 i bombarder Su-34 u Čeljabinskoj oblasti, oko 1700 kilometara od ukrajinske granice.

Prema navodima Generalštaba Ukrajine, napad se dogodio 25. aprila, ali nije precizirano na koji način je izveden niti koliko je tačno letjelica oštećeno. Zvaničnici navode da je pogođeno "nekoliko" aviona Su-57 i jedan Su-34, piše Kyiv Post.

Su-57 je najnapredniji ruski borbeni avion i jedini operativni avion pete generacije u ruskoj vojsci. Riječ je o letjelici dizajniranoj sa stelt karakteristikama, naprednom avionikom i visokim manevarskim sposobnostima, namijenjenoj konkurenciji zapadnim avionima poput američkog F-35.

Satelitski snimci

Tačna vazduhoplovna baza nije zvanično potvrđena, ali satelitski snimci koje je objavio Telegram kanal Exilenova+ ukazuju na bazu Šagol u blizini Čeljabinska. Na snimcima se, kako se navodi, vide oštećenja na tri aviona – dva Su-57 i jednom Su-34 – na osnovu poređenja satelitskih podataka od 17. i 26. aprila.