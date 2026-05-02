Ukrajina tvrdi da je pogodila moćne ruske nevidljive lovce, 1700 km od granice: Nije jasno kako su to izveli

Ukrajinske oružane snage tvrde da su izvele napad na neke od najmodernijih ruskih borbenih aviona duboko na teritoriji Rusije, ciljajući nevidljive lovce pete generacije Su-57 i bombarder Su-34 u Čeljabinskoj oblasti, oko 1700 kilometara od ukrajinske granice.
Prema navodima Generalštaba Ukrajine, napad se dogodio 25. aprila, ali nije precizirano na koji način je izveden niti koliko je tačno letjelica oštećeno. Zvaničnici navode da je pogođeno "nekoliko" aviona Su-57 i jedan Su-34, piše Kyiv Post.
Su-57 je najnapredniji ruski borbeni avion i jedini operativni avion pete generacije u ruskoj vojsci. Riječ je o letjelici dizajniranoj sa stelt karakteristikama, naprednom avionikom i visokim manevarskim sposobnostima, namijenjenoj konkurenciji zapadnim avionima poput američkog F-35.
Satelitski snimci
Tačna vazduhoplovna baza nije zvanično potvrđena, ali satelitski snimci koje je objavio Telegram kanal Exilenova+ ukazuju na bazu Šagol u blizini Čeljabinska. Na snimcima se, kako se navodi, vide oštećenja na tri aviona – dva Su-57 i jednom Su-34 – na osnovu poređenja satelitskih podataka od 17. i 26. aprila.
Ukrajina nije otkrila način izvođenja napada, što ostavlja otvoreno pitanje da li su korišteni dronovi dugog dometa, rakete ili sabotažne operacije. Analitičari koje citira Exilenova+ navode da je zbog velike udaljenosti malo vjerovatno da su korišteni klasični dronovi za dostavu eksploziva.
Ako se informacije potvrde, ovaj napad bi predstavljao jedan od najdubljih udara Ukrajine na teritoriju Rusije od početka rata, kao i rijedak zabilježen pogodak aviona Su-57. Podsjeća se da su Su-57 prvi put pogođeni u junu 2024. godine tokom napada na aerodrom Ahtubinsk, oko 460 kilometara od ukrajinske granice.
Rusija je u posljednjim mjesecima intenzivirala promociju izvozne verzije Su-57, iako nije poznato koliko ih je prodato. Procjenjuje se da Su-57 i Su-34 vrijede desetine miliona dolara, a potencijalna šteta u ovom napadu mogla bi dostići i do 150 miliona dolara ako su letjelice ozbiljno oštećene.
Talas ukrajinskih udara
Napad se dogodio u sklopu šireg talasa ukrajinskih udara 25. aprila, kada su dronovi navodno stigli i do područja Uralskih planina, uključujući Čeljabinsk i Jekaterinburg, regije koje su ranije smatrane van dometa ukrajinskih snaga.
Na društvenim mrežama pojavili su se snimci koji prikazuju ukrajinske dronove "Ljuti", za koje se tvrdi da mogu letjeti više od 1.000 kilometara.
Ukrajinski zvaničnici navode da je ruska protivzračna odbrana pokušala presresti napad, pri čemu je, prema riječima savjetnika za odbranu Serhija Sternjenka (Serhij Sternjenko), najmanje jedan sistem navodno pogriješio i pogodio stambenu zgradu.