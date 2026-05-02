Hezbolah objavio snimak: Pogledajte kako "igračka" uništava najnapredniji izraelski tenk

Hezbolah je objavio snimak koji prikazuje trenutak u kojem FPV dron vođen optičkim kablom pogađa i uništava glavni borbeni tenk izraelske vojske Merkava Mk. 4 Barak u gradu Kantar na jugu Libana.

Riječ je o, kako se navodi, prvom potvrđenom gubitku ovog tipa naprednog tenka izazvanom FPV dronom. Na snimku se vidi da je kumulativno punjenje drona probilo zaštitni metalni kavez na krovu kupole (tzv. "kavez za zaštitu"), što je izazvalo snažnu lančanu detonaciju municije u vozilu.

Vojni analitičari ističu da zaštitni kavez, koji je upravo i dizajniran da štiti od udara dronova iz zraka, nije uspio zaustaviti napad. Iako se još procjenjuje da li je tenk potpuno uništen ili oštećen, činjenica da je probijen jedan od najzaštićenijih tenkova na svijetu – opremljen i izraelskim sistemom aktivne zaštite "Gvozdena pesnica" – dodatno naglašava asimetriju modernog ratovanja.

Ono što posebno zabrinjava izraelske analitičare jeste ogromna razlika u cijeni između sistema. Dok jedan tenk Merkava Mk. 4 Barak košta oko 3,5 miliona dolara, FPV dronovi koji ga mogu uništiti koštaju između 300 i 4.000 dolara. Dijelovi za ove dronove dostupni su na komercijalnim platformama, dok se njima upravlja putem jednostavnih FPV naočala uz minimalnu obuku.

"Dječije igračke" bez elektronskog traga

Istraživačica izraelskog Instituta za studije nacionalne sigurnosti (INSS) Orna Mizrahi izjavila je za AFP da su ovi dronovi poput "dječijih igračaka" i da izraelska vojska "trenutno nema adekvatan odgovor jer se nije pripremila za ovako niskotehnološke eksplozive".