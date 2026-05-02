Hezbolah objavio snimak: Pogledajte kako "igračka" uništava najnapredniji izraelski tenk

Hezbolah je objavio snimak koji prikazuje trenutak u kojem FPV dron vođen optičkim kablom pogađa i uništava glavni borbeni tenk izraelske vojske Merkava Mk. 4 Barak u gradu Kantar na jugu Libana.
Riječ je o, kako se navodi, prvom potvrđenom gubitku ovog tipa naprednog tenka izazvanom FPV dronom. Na snimku se vidi da je kumulativno punjenje drona probilo zaštitni metalni kavez na krovu kupole (tzv. "kavez za zaštitu"), što je izazvalo snažnu lančanu detonaciju municije u vozilu.
Vojni analitičari ističu da zaštitni kavez, koji je upravo i dizajniran da štiti od udara dronova iz zraka, nije uspio zaustaviti napad. Iako se još procjenjuje da li je tenk potpuno uništen ili oštećen, činjenica da je probijen jedan od najzaštićenijih tenkova na svijetu – opremljen i izraelskim sistemom aktivne zaštite "Gvozdena pesnica" – dodatno naglašava asimetriju modernog ratovanja.
Ono što posebno zabrinjava izraelske analitičare jeste ogromna razlika u cijeni između sistema. Dok jedan tenk Merkava Mk. 4 Barak košta oko 3,5 miliona dolara, FPV dronovi koji ga mogu uništiti koštaju između 300 i 4.000 dolara. Dijelovi za ove dronove dostupni su na komercijalnim platformama, dok se njima upravlja putem jednostavnih FPV naočala uz minimalnu obuku.
"Dječije igračke" bez elektronskog traga
Istraživačica izraelskog Instituta za studije nacionalne sigurnosti (INSS) Orna Mizrahi izjavila je za AFP da su ovi dronovi poput "dječijih igračaka" i da izraelska vojska "trenutno nema adekvatan odgovor jer se nije pripremila za ovako niskotehnološke eksplozive".
Stručnjak INSS-a Arie Aviram (Arie Aviram) pojašnjava da je ključni problem u načinu upravljanja.
- S obzirom na to da dron ne prenosi sliku putem radija niti prima komande preko radio signala, ne može biti otkriven elektronskim izviđanjem niti blokiran sistemima za elektronsko ratovanje - rekao je Aviram.
Za razliku od klasičnih dronova, optički kablovi dužine i do 15 kilometara ne ostavljaju elektronski trag, što značajno otežava njihovo otkrivanje.
Izraelski odgovor i eskalacija
Prema medijskim izvještajima, načelnik Generalštaba izraelske vojske general-pukovnik Ejal Zamir (Eyal Zamir) naredio je Sjevernoj komandi i Ratnom zrakoplovstvu Izraela (IAF) da ciljaju lance proizvodnje i snabdijevanja FPV dronovima, uključujući i mete duboko unutar Libana.
Ova odluka označava dodatnu eskalaciju, posebno nakon što je u kratkom periodu od udara dronova poginulo više izraelskih vojnika.
Izraelska vojska je rasporedila i mobilne radare sistema "Gvozdena kupola" na teritoriji Libana radi ranijeg otkrivanja dronova. Neka vozila opremljena su i zaštitnim mrežama, ali stručnjaci upozoravaju da one nude ograničenu zaštitu.
Ministarstvo odbrane Izraela još 11. aprila raspisalo je javni poziv za rješenja protiv FPV dronova vođenih optičkim kablovima, gotovo dvije godine nakon što se ova tehnologija pojavila u ratu u Ukrajini.
Izraelski list Mako prenio je i izjavu bivšeg ukrajinskog ministra odbrane Oleksija Reznikova, koji je rekao da je Ukrajina ranije nudila Izraelu svoju ekspertizu u oblasti FPV dronova, ali bez konkretne reakcije.
Visoki izraelski vojni zvaničnik priznao je da "vojska uči iz rata u Ukrajini", ali je dodao: "Ovo je prijetnja kojoj se još prilagođavamo. Ne postoji ništa što je potpuno sigurno".
Kao moguće rješenje spominju se laserski sistemi poput "Gvozdenog snopa", ali samo ako budu široko raspoređeni, što trenutno nije slučaj.