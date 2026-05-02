Bijela kuća objavila video: Tramp sat vremena ponavlja jednu riječ

Prema prijedlogu koji je iz Teherana predstavio visoki iranski zvaničnik, Iran bi otvorio Hormuški moreuz za plovidbu i ukinuo američku blokadu, dok bi se pregovori o nuklearnom programu odgodili za kasniju fazu.

U međuvremenu, Tramp je odbio novi prijedlog Irana za okončanje rata, dok se tenzije između dvije strane nastavljaju.

- Predsjednik Donald Tramp govori "Pobjeda" jedan sat. Ne može stati, neće stati - navedeno je u opisu videa.

Bijela kuća je na svom profilu na mreži X objavila video na kojem predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) neprekidno ponavlja riječ "pobjeda". Snimak traje jedan sat.

Zvaničnik je, govoreći anonimno, naveo da Teheran smatra kako bi odgađanje nuklearnih pregovora predstavljalo značajan pomak ka dogovoru.

Prema tom planu, sukob bi bio okončan uz garancije da Izrael i Sjedinjene Američke Države neće ponovo napasti Iran. Iran bi otvorio Hormuški moreuz, dok bi SAD ukinule blokadu iranskih luka.

Naknadni pregovori odnosili bi se na ograničenja nuklearnog programa u zamjenu za postepeno ukidanje sankcija, pri čemu Iran traži da mu Vašington prizna pravo na obogaćivanje uranija u mirnodopske svrhe.

- U okviru ovog modela, pregovori o složenijem nuklearnom pitanju pomjereni su u završnu fazu kako bi se stvorilo povoljnije okruženje - rekao je zvaničnik.

Tramp nije zadovoljan

Tramp je poručio da "nije zadovoljan" iranskim prijedlogom, ne ulazeći u detalje.

- Traže stvari na koje ne mogu pristati - rekao je novinarima u Bijeloj kući.

Vašington je više puta naglasio da neće okončati rat bez sporazuma koji bi spriječio Iran da razvije nuklearno oružje. Tramp je kao glavni cilj naveo upravo to prilikom pokretanja napada u februaru, u jeku nuklearnih pregovora. Iran, s druge strane, tvrdi da je njegov program isključivo mirnodopski.

Podsjeća se da je Tramp još 2018. godine povukao SAD iz nuklearnog sporazuma koji je 2015. postignut za vrijeme administracije Baraka Obame (Barack Obama). Tim sporazumom Iran je smanjio zalihe uranija za 98 posto i ograničio obogaćivanje na 3,67 posto.

Uranij za nuklearne elektrane obično se obogaćuje do 5 posto, dok je za oružje potrebno oko 90 posto.

Prema informacijama Reutersa i drugih agencija, Teheran je već ranije predlagao otvaranje moreuza prije rješavanja nuklearnih pitanja, a sada je taj plan dodatno razrađen i dostavljen Vašingtonu preko posrednika.

Četiri sedmice bez dogovora

Četiri sedmice nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael obustavili bombardovanje Irana, nije postignut dogovor o okončanju sukoba koji je izazvao velike poremećaje u globalnoj energetskoj opskrbi.

Iran već više od dva mjeseca ograničava pomorski saobraćaj iz Perzijskog zaljeva, dok SAD održavaju vlastite restrikcije prema brodovima iz iranskih luka.

Hormuški moreuz, jedna od ključnih svjetskih energetskih ruta, i dalje ostaje žarište napetosti, a zastoj u pregovorima produbljuje globalnu energetsku neizvjesnost.