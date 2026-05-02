Građani bijesni na Putina nakon napada dronovima: "Ne bojim se NATO-a, nego izlaska iz kuće"

Apokaliptični prizori gustog, otrovnog dima i plamena danima se šire iz crnomorskog grada Tuapse, koji se jučer četvrti put u dvije sedmice našao na meti ukrajinskih dronova. Požari nakon napada gasili su se danima i doveli do najgore ekološke katastrofe u regiji posljednjih godina, piše CNN. Tuapse, smješten oko stotinu kilometara sjeverozapadno od Sočija, dio je suptropskog odmarališta poznatog kao "ruska rivijera". Gradska rafinerija, povezana s morskim terminalom, ključno je središte za preradu i izvoz ruske nafte te je posljednjih mjeseci više puta bila meta ukrajinskih napada.

- Nafta doslovno pada s neba. Ne možemo disati. Cijeli grad smrdi na mazut koji kapa po automobilima - rekla je za CNN Elmira Ajrapetjan, poduzetnica koja je došla u Tuapse pomoći u čišćenju.

Volonteri su se okupili dijelom i zato što je regionalnim i saveznim vlastima trebalo gotovo dva tjedna – i četiri uzastopna napada – da reagiraju. Kremlj je situaciju prvi put priznao u utorak, kada je predsjednik Vladimir Putin poslao ministra za vanredne situacije Aleksandra Kurenkova da koordinira gašenje. - Situacija nije laka, ali je pod kontrolom - izjavio je ministar. Istu formulaciju ranije tog dana, dok je obilazio područje iz kojeg se još dizao plamen i dim, upotrijebio je i guverner Krasnodarske regije.

Putin je iskoristio katastrofu kako bi ponovio optužbe protiv Ukrajine za izvođenje "terorističkih napada" na ruske civile i energetsku infrastrukturu. Na sastanku o sigurnosti u utorak navečer rekao je da bi napadi na Tuapse "potencijalno mogli izazvati ozbiljne ekološke posljedice", ali je dodao kako se "čini da nema ozbiljnih prijetnji; ljudi se na licu mjesta nose s izazovima". Stručnjaci za okoliš imaju drugačije mišljenje. - Riječ je o pravoj ekološkoj katastrofi, barem regionalnih razmjera. Ovako nešto nije se dogodilo već nekoliko godina - rekao je za CNN ekolog i opozicioni aktivista Jevgenij Vitiško. Satelitske snimke i videozapisi s društvenih mreža potvrđuju da se nafta izlila u rijeku Tuapse i Crno more. Analiza satelitskih snimaka od nedjelje pokazuje da su se naftne mrlje proširile najmanje 50 kilometara od obale. Ministar za vanredne situacije u utorak je najavio da će "uskoro" biti postavljene barijere kako bi se spriječilo "potencijalno curenje u more".

- Ovdje je važno to što situacija u Tuapseu uključuje istovremeno zagađenje više okolišnih sistema: zraka, tla na velikom području, rijeke koja prolazi kroz grad i Crnog mora - rekao je ruski ekolog Dmitrij Lisicin. - Ovo je vrlo složena ekološka katastrofa čiji je stvarni opseg u ovoj fazi još uvijek teško procijeniti - dodao je. On je rijetku pojavu kiše zasićene naftom uporedio s događajima u Iranu prošlog mjeseca. - Da ostaci nafte padaju s neba u grudama – što biste mogli nazvati 'naftnom kišom' – izuzetno je rijetko - rekao je. "U budućnosti ćemo sigurno vidjeti porast respiratornih, a najvjerovatnije i onkoloških bolesti", rekao je Vitiško, dodajući da bi se kancerogeni mogli nakupljati u tijelu, posebno putem vode. Vitiško smatra da je trebalo brže djelovati "barem kako bi se izolirala djeca, vrtići, škole". Lokalne vlasti su u utorak evakuirale stanovnike u blizini rafinerije, ali su zdravstvene preporuke o ostanku u zatvorenom i nošenju maski izdane tek dva dana nakon drugog napada. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je "prerano za procjenu" jesu li vlasti trebale djelovati brže. Sve glasnija pobuna protiv Putina Brojni stanovnici Tuapsea na društvenim mrežama, uz ljutnju i očaj, iznose optužbe protiv Putina zbog izostanka reakcije vlasti u Moskvi.

- Zagađenje, požari, emisije – ništa od toga neće nestati za dan ili čak godinu dana - objavila je jedna žena. - To će utjecati na zdravlje ljudi, zdravlje naše djece, okoliš i budućnost grada. Sve se to moglo izbjeći. Ali nečije ambicije i odluke još su se jednom pokazale važnijima od naše sigurnosti - zaključila je.

- Više se ne bojim NATO-a. Bojim se izaći iz kuće. Sirene za zračnu uzbunu zavijaju, ne vidi se sunce od dima - govori u videosnimci na X-u jedna stanovnica. - To je vrlo blizu upravo onome kako sam zamišljala svijetlu budućnost pod vodstvom ovih vlasti - dodala je. Viralna je postala i snimka muškarca koji stoji uz obalu, dok se iza njega diže ogroman oblak crnog dima. Čak i propagandisti priznaju nemoć Kritike stižu i od najglasnijih pristaša Moskve. - Kod nas je rat u punom jeku. Upravo sada su Ukrajinci pogodili Tuapse, i to ne blago. Udaraju nas posvuda - rekao je prije nekoliko dana u svojoj emisiji voditelj Vladimir Solovjov, dok je razgovarao s ruskom influensericom Viktorijom Bonjom. - Stvar je u tome da dio našeg društva misli da rata nema. Ne žele ga prihvatiti. Ne žele ga vidjeti. Bonja, poduzetnica iz Monaka, rekla je Solovjovu kako smatra da lokalne vlasti ne čine dovoljno da zaštite stanovnike i okoliš. - Reći ću vam, trenutno bi najbolja stvar bio neugodan mir s Ukrajinom. Zašto? Jer napetost je ogromna. To je strašna napetost. Osjećam je u srcu i duši. U Tuapseu se događa užasna katastrofa. Vlasnik te tvornice je, koliko shvaćam, Rosneft. A ljudi zaista žele vidjeti da dužnosnici nešto poduzimaju. Tisuće ljudi rade s lopatama; čine nešto kako ljudi i životinje ne bi patili. Nafta ulazi u podzemne vode. Ljudi će to piti. Ići će na plaže zagađene time. Ljudi mi kažu: "Odem na plažu, a ručnik mi je sav od naftnih mrlja"... a ja kažem da guverneri na sastancima s predsjednikom Putinom vrlo često govore da je sve u redu. Zato sam i progovorila.