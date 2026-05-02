Građani bijesni na Putina nakon napada dronovima: "Ne bojim se NATO-a, nego izlaska iz kuće"

Apokaliptični prizori gustog, otrovnog dima i plamena danima se šire iz crnomorskog grada Tuapse, koji se jučer četvrti put u dvije sedmice našao na meti ukrajinskih dronova. Požari nakon napada gasili su se danima i doveli do najgore ekološke katastrofe u regiji posljednjih godina, piše CNN.
Tuapse, smješten oko stotinu kilometara sjeverozapadno od Sočija, dio je suptropskog odmarališta poznatog kao "ruska rivijera". Gradska rafinerija, povezana s morskim terminalom, ključno je središte za preradu i izvoz ruske nafte te je posljednjih mjeseci više puta bila meta ukrajinskih napada.
- Nafta doslovno pada s neba. Ne možemo disati. Cijeli grad smrdi na mazut koji kapa po automobilima - rekla je za CNN Elmira Ajrapetjan, poduzetnica koja je došla u Tuapse pomoći u čišćenju.
Volonteri su se okupili dijelom i zato što je regionalnim i saveznim vlastima trebalo gotovo dva tjedna – i četiri uzastopna napada – da reagiraju. Kremlj je situaciju prvi put priznao u utorak, kada je predsjednik Vladimir Putin poslao ministra za vanredne situacije Aleksandra Kurenkova da koordinira gašenje.
- Situacija nije laka, ali je pod kontrolom - izjavio je ministar. Istu formulaciju ranije tog dana, dok je obilazio područje iz kojeg se još dizao plamen i dim, upotrijebio je i guverner Krasnodarske regije.
Putin je iskoristio katastrofu kako bi ponovio optužbe protiv Ukrajine za izvođenje "terorističkih napada" na ruske civile i energetsku infrastrukturu. Na sastanku o sigurnosti u utorak navečer rekao je da bi napadi na Tuapse "potencijalno mogli izazvati ozbiljne ekološke posljedice", ali je dodao kako se "čini da nema ozbiljnih prijetnji; ljudi se na licu mjesta nose s izazovima".
Stručnjaci za okoliš imaju drugačije mišljenje.
- Riječ je o pravoj ekološkoj katastrofi, barem regionalnih razmjera. Ovako nešto nije se dogodilo već nekoliko godina - rekao je za CNN ekolog i opozicioni aktivista Jevgenij Vitiško.
Satelitske snimke i videozapisi s društvenih mreža potvrđuju da se nafta izlila u rijeku Tuapse i Crno more. Analiza satelitskih snimaka od nedjelje pokazuje da su se naftne mrlje proširile najmanje 50 kilometara od obale. Ministar za vanredne situacije u utorak je najavio da će "uskoro" biti postavljene barijere kako bi se spriječilo "potencijalno curenje u more".
- Ovdje je važno to što situacija u Tuapseu uključuje istovremeno zagađenje više okolišnih sistema: zraka, tla na velikom području, rijeke koja prolazi kroz grad i Crnog mora - rekao je ruski ekolog Dmitrij Lisicin.
- Ovo je vrlo složena ekološka katastrofa čiji je stvarni opseg u ovoj fazi još uvijek teško procijeniti - dodao je.
On je rijetku pojavu kiše zasićene naftom uporedio s događajima u Iranu prošlog mjeseca.
- Da ostaci nafte padaju s neba u grudama – što biste mogli nazvati 'naftnom kišom' – izuzetno je rijetko - rekao je.
"U budućnosti ćemo sigurno vidjeti porast respiratornih, a najvjerovatnije i onkoloških bolesti", rekao je Vitiško, dodajući da bi se kancerogeni mogli nakupljati u tijelu, posebno putem vode. Vitiško smatra da je trebalo brže djelovati "barem kako bi se izolirala djeca, vrtići, škole".
Lokalne vlasti su u utorak evakuirale stanovnike u blizini rafinerije, ali su zdravstvene preporuke o ostanku u zatvorenom i nošenju maski izdane tek dva dana nakon drugog napada. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je "prerano za procjenu" jesu li vlasti trebale djelovati brže.
Sve glasnija pobuna protiv Putina
Brojni stanovnici Tuapsea na društvenim mrežama, uz ljutnju i očaj, iznose optužbe protiv Putina zbog izostanka reakcije vlasti u Moskvi.
- Zagađenje, požari, emisije – ništa od toga neće nestati za dan ili čak godinu dana - objavila je jedna žena.
- To će utjecati na zdravlje ljudi, zdravlje naše djece, okoliš i budućnost grada. Sve se to moglo izbjeći. Ali nečije ambicije i odluke još su se jednom pokazale važnijima od naše sigurnosti - zaključila je.
- Više se ne bojim NATO-a. Bojim se izaći iz kuće. Sirene za zračnu uzbunu zavijaju, ne vidi se sunce od dima - govori u videosnimci na X-u jedna stanovnica.
- To je vrlo blizu upravo onome kako sam zamišljala svijetlu budućnost pod vodstvom ovih vlasti - dodala je.
Viralna je postala i snimka muškarca koji stoji uz obalu, dok se iza njega diže ogroman oblak crnog dima.
Čak i propagandisti priznaju nemoć
Kritike stižu i od najglasnijih pristaša Moskve.
- Kod nas je rat u punom jeku. Upravo sada su Ukrajinci pogodili Tuapse, i to ne blago. Udaraju nas posvuda - rekao je prije nekoliko dana u svojoj emisiji voditelj Vladimir Solovjov, dok je razgovarao s ruskom influensericom Viktorijom Bonjom.
- Stvar je u tome da dio našeg društva misli da rata nema. Ne žele ga prihvatiti. Ne žele ga vidjeti.
Bonja, poduzetnica iz Monaka, rekla je Solovjovu kako smatra da lokalne vlasti ne čine dovoljno da zaštite stanovnike i okoliš.
- Reći ću vam, trenutno bi najbolja stvar bio neugodan mir s Ukrajinom. Zašto? Jer napetost je ogromna. To je strašna napetost. Osjećam je u srcu i duši. U Tuapseu se događa užasna katastrofa. Vlasnik te tvornice je, koliko shvaćam, Rosneft. A ljudi zaista žele vidjeti da dužnosnici nešto poduzimaju. Tisuće ljudi rade s lopatama; čine nešto kako ljudi i životinje ne bi patili. Nafta ulazi u podzemne vode. Ljudi će to piti. Ići će na plaže zagađene time. Ljudi mi kažu: "Odem na plažu, a ručnik mi je sav od naftnih mrlja"... a ja kažem da guverneri na sastancima s predsjednikom Putinom vrlo često govore da je sve u redu. Zato sam i progovorila.
Njeni komentari izazvali su oštru reakciju Solovjova, koji ju je napao, ali je istovremeno priznao učinkovitost ukrajinskih napada.
- Jesi li ozbiljna, Vika? Problem nije u tome. Problem su vojni udari. Problem je što Ukrajinci napadaju. Rat je u toku, Vika! Jesu li te danas bombardirali u Monaku? Nisu! A ovdje u Rusiji to se događa po cijelom teritoriju. Udari nas pogađaju. U Jekaterinburgu je pogođena stambena zgrada. U Tuapseu životinje pate jer su ukrajinski nacisti izveli napad na rafineriju nafte. To je problem! - rekao je.
"Gdje je moć ruskog oružja?"
I drugi propagandisti počeli su javno izražavati sumnje.
- Napadi na našu ključnu infrastrukturu i energetsku mrežu se nastavljaju, a mi tu ne možemo ništa", rekao je istaknuti propagandist Aleksandar Rogatkin za državni kanal Rossiya 24. "Osobno, ne mogu shvatiti u čemu je problem. Znate, dronovi, što su oni? Nisu čak ni na tehnološkoj razini Drugog svjetskog rata. Napravljeni su od drveta i kolutova, smeće. Pa ipak ne možemo organizirati poštenu protuzračnu odbranu protiv tih stvari. U čemu je, dovraga, problem? Dižu nam u zrak luke oko Lenjingrada.
Na ruskom TikToku komentari su još oštriji. Govornik identificiran kao umirovljeni ruski oficir u objavi od 22. aprila kritizirao je vojno vodstvo.
- Jeste li vidjeli što se događa u Tuapseu? To je potpuno poniženje svih ruskih oružanih snaga. Od zemlje su napravili protočni bojler. Gdje je moć ruskog oružja? Gdje su naši dizajni bez premca? Rekao sam i opet ponavljam: Prvo treba uvesti red. I tek onda tražiti nevolje. Moramo odmah preispitati ciljeve specijalne vojne operacije i povući se prije nego što bude prekasno - rekao je čovjek prezimena Šamanov.
Ukrajina pojačava napade
Ukrajina je priznala sva četiri napada na rafineriju, navodeći u saopćenju Glavnog štaba da su izvedeni "u sklopu napora za smanjenje vojnog i ekonomskog potencijala ruskog agresora".
Kijev mjesecima pojačava napade dronovima dugog dometa na ključnu rusku energetsku infrastrukturu kako bi smanjio ratni budžet Moskve i otežao vojnu logistiku. Predsjednik Volodimir Zelenski krajem marta izjavio je da će Ukrajina prestati s napadima ako Rusija prestane gađati ukrajinski energetski sektor.