Blizanci poginuli u jezivoj nesreći: Pokušavali spasiti pticu s dalekovoda

Velika tragedija dogodila se u Italiji, gdje su život izgubila 22-godišnja jednojajčana braća blizanci Frančesko (Francesco) i Đakomo (Giacomo) Fijerloni, dok su pokušavali spasiti pticu s dalekovoda.

Nesreća se dogodila na području općine Mađione, u centralnom dijelu zemlje. Prema navodima italijanskih medija, braća su trenirala golubove za lovnu sezonu kada je jedna ptica sletjela na dalekovod visine oko deset metara.

Jedan od braće pokušao je dohvatiti pticu metalnom šipkom, ali je tom prilikom dotakao kablove pod naponom od 20.000 volti i na mjestu poginuo. Drugi brat odmah mu je pritekao u pomoć, ali je i njega pogodio smrtonosni udar struje.

Tijela mladića, rođenih 2003. godine, pronašli su njihov otac, brat i stric. Zbog nepristupačnog terena, spasilačke ekipe nisu mogle odmah doći do mjesta nesreće, a kada su uspjeli prići, reanimacija više nije bila moguća.

Gradonačelnik Mađionea Masimo (Massimo) Lađeti oprostio se od nastradalih blizanaca emotivnom porukom na društvenim mrežama, nazvavši ih "zlatnim momcima" koje je lično poznavao te istakao da su bili izuzetni kako u privatnom, tako i u profesionalnom životu.