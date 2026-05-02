Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PRIPREMLJEN NACRT

Iran najavio novi zakon o plovidbi kroz Hormuški moreuz: Izraelskim brodovima zabrana prolaza

Drugim plovilima prolazak bi bio dozvoljen samo uz prethodno odobrenje i saglasnost Irana

Hormuški moreuz. AP

M. Až.

2.5.2026

Zamjenik predsjednika iranskog parlamenta Hamidreza Hadžibabaei saopćio je da je pripremljen nacrt zakona o upravljanju Hormuškim moreuzom, kojim se predviđa zabrana prolaska izraelskih brodova te dodatna ograničenja za plovila iz, kako je navedeno, neprijateljskih država.

Prema njegovim riječima, nacrt zakona predviđa da se izraelskim brodovima u svakom trenutku zabrani prolazak kroz moreuz, dok bi brodovima država koje se smatraju neprijateljskim bio onemogućen prolaz ukoliko ne plate ratnu odštetu.

Istovremeno, drugim plovilima prolazak bi bio dozvoljen samo uz prethodno odobrenje i saglasnost Irana, rekao je Hadžibabaei, prenijela je Al Jazeera.

Zamjenik predsjednika parlamenta naveo je da će zakon biti usklađen s međunarodnim pravom i pravima susjednih zemalja, ali da se režim plovidbe kroz moreuz neće vraćati na stanje prije rata.

# IZRAEL
# IRAN
# HORMUŠKI MOREUZ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.