Iran najavio novi zakon o plovidbi kroz Hormuški moreuz: Izraelskim brodovima zabrana prolaza

Zamjenik predsjednika iranskog parlamenta Hamidreza Hadžibabaei saopćio je da je pripremljen nacrt zakona o upravljanju Hormuškim moreuzom, kojim se predviđa zabrana prolaska izraelskih brodova te dodatna ograničenja za plovila iz, kako je navedeno, neprijateljskih država.

Prema njegovim riječima, nacrt zakona predviđa da se izraelskim brodovima u svakom trenutku zabrani prolazak kroz moreuz, dok bi brodovima država koje se smatraju neprijateljskim bio onemogućen prolaz ukoliko ne plate ratnu odštetu.

Istovremeno, drugim plovilima prolazak bi bio dozvoljen samo uz prethodno odobrenje i saglasnost Irana, rekao je Hadžibabaei, prenijela je Al Jazeera.

Zamjenik predsjednika parlamenta naveo je da će zakon biti usklađen s međunarodnim pravom i pravima susjednih zemalja, ali da se režim plovidbe kroz moreuz neće vraćati na stanje prije rata.