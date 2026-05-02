Tramp odbio mirovnu ponudu, Teheran žestoko uzvratio: "Uvodimo novi zakon za Hormuški moreuz od 12 tačaka"

Nakon što je američki predsjednik Donald Tramp odbio najnoviji iranski prijedlog za okončanje rata, Teheran je ekspresno uzvratio novim planom koji bi mogao dodatno zaoštriti globalne energetske i sigurnosne tenzije.

Iranski parlament priprema radikalni paket od 12 tačaka kojim bi strateški važan Hormuški moreuz bio stavljen pod direktnu iransku kontrolu, uz značajne promjene pravila plovidbe.

Ovaj potez dolazi dva mjeseca nakon početka rata između Irana s jedne, te Sjedinjenih Američkih Država i Izraela s druge strane, zbog kojeg je ovaj ključni pomorski pravac djelimično blokiran, čime je ugroženo oko 20 posto svjetske isporuke nafte i gasa.

Detalji novog zakona

Prema prijedlogu koji razmatra iranski parlament, tranzit kroz Hormuz više ne bi funkcionisao po dosadašnjim pravilima.

Zamjenik predsjednika parlamenta Hamidreza Hadžibabei i drugi zvaničnici iznijeli su ključne odredbe:

Trajna zabrana za Izrael: Izraelskim plovilima bi bio potpuno i bezuslovno zabranjen prolazak kroz moreuz

Ratne odštete za neprijatelje: Brodovi iz Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika morali bi platiti odštetu Iranu za dobijanje dozvole prolaska

Stroga kontrola i dozvole: Svi ostali brodovi morali bi tražiti zvanično odobrenje Irana prije ulaska u moreuz

Obavezno korištenje naziva: Predsjednik parlamentarnog odbora za izgradnju Mohamedreza Rezeji naglasio je da će se u svim zahtjevima morati koristiti isključivo naziv "Perzijski zaljev"

Raspodjela novca: 30 posto prihoda od taksi išlo bi za jačanje vojne infrastrukture, dok bi 70 posto bilo usmjereno na ekonomski razvoj i javne potrebe

Rezeji je poručio da je "upravljanje Hormuškim moreuzom važnije od nabavke nuklearnog oružja", dok je prvi potpredsjednik parlamenta Ali Nikzad ovaj potez uporedio s nacionalizacijom naftne industrije iz 1951. godine.

S druge strane, Vašington je već najavio oštre mjere i upozorio da bi kompanije i vlade koje prihvate iranske uslove mogle biti izložene sankcijama.

Zašto je Tramp odbio prijedlog

Nova iranska reakcija uslijedila je nakon propasti diplomatskih pregovora. Prema iranskim izvorima, Teheran je preko posrednika ponudio otvaranje Hormuza i ukidanje blokade, u zamjenu za povlačenje američkih mjera protiv iranskih luka i garancije da SAD i Izrael neće ponovo napasti Iran.

Međutim, Iran je tražio da se pregovori o nuklearnom programu odgode za kasniju fazu. Tramp je takav prijedlog odbio.

- Nisam zadovoljan. Traže stvari na koje ne mogu pristati - rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući.

Vašington insistira da rat ne može biti okončan bez dogovora koji bi trajno spriječio Iran da razvije nuklearno oružje, što je bio i ključni razlog za američko-izraelske napade krajem februara.

"Loptica je u američkom dvorištu"

Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi izjavio je da je Iran svoj plan predstavio Pakistanu, koji djeluje kao posrednik.

- Sada je loptica u američkom dvorištu da izaberu put diplomatije ili nastavak konfrontacije. Iran je spreman na oba pravca, ali će uvijek zadržati nepovjerenje prema američkoj iskrenosti - poručio je Garibabadi.

Podsjetimo, ratne operacije su privremeno obustavljene od 8. aprila nakon neuspjelih pregovora u Pakistanu.

Regionalne posljedice i energetski pritisak

Blokada Hormuza izaziva ozbiljne posljedice u regionu. Katarski premijer i ministar vanjskih poslova, šeik Mohamed bin Abdurahman Al Tani, razgovarao je s iranskim šefom diplomatije Abasom Aragčijem. On je podržao posredovanje, ali i naglasio da sloboda plovidbe mora biti što prije uspostavljena.

Istovremeno, Irak se suočava s velikim ekonomskim gubicima. Zamjenik iračkog ministra nafte Basim Mohamed izjavio je da bi se proizvodnja mogla vratiti na normalan nivo u roku od sedam dana nakon stabilizacije situacije. Trenutno je proizvodnja pala na 1,5 miliona barela dnevno, uz ograničen izvoz preko turskog Cejhana, dok tankeri čekaju rasplet sigurnosne krize.