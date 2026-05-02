Ugledni američki list došao do šokantnih podataka: Iran razmatra upotrebu delfina kamikaza u Hormuzu?

Iran navodno razmatra korištenje delfina opremljenih minama za izvođenje samoubilačkih napada na američke ratne brodove u Hormuškom moreuzu, koji je već sedmicama pod finansijski iscrpljujućom američkom vojnom blokadom.

Iako se krhko i produženo primirje sa Sjedinjenim Američkim Državama održava, sve veći broj iranskih tvrdolinijaša smatra da finansijska kriza nastala zbog blokade izvoza iranske nafte predstavlja čin rata i poziva na nastavak vojnih operacija. Takve operacije bi, prema tim tvrdnjama, mogle uključivati i upotrebu ranije nekorištenog oružja protiv američkih ratnih brodova raspoređenih u regionu – uključujući, kako navode iranski zvaničnici, delfine koji nose mine, objavio je The Wall Street Journal.

Ovo ne bi bio prvi put da Teheran razmatra takvu vrstu vojne upotrebe životinja. Iran je navodno 2020. godine nabavio delfine obučene za vojne svrhe iz Rusije, a kako je tada objavio BBC, životinje su bile trenirane da napadaju neprijatelje Islamske Republike harpunima pričvršćenim za njihova tijela. Također su navodno bile obučene za izvođenje samoubilačkih napada na neprijateljske brodove nošenjem eksplozivnih naprava.

Teheran bi, prema pisanju The Wall Street Journala mogao razmotriti i slanje podmornica u ovaj strateški plovni put, dok je Islamska revolucionarna garda već zaprijetila presijecanjem ključnih podmorskih komunikacijskih kablova koji prolaze kroz moreuz, što bi moglo izazvati haos u globalnim internet komunikacijama i dodatno eskalirati tenzije.

- Blokada se u Teheranu sve više ne posmatra kao zamjena za rat, nego kao njegov drugačiji oblik. Iranski donosioci odluka bi uskoro mogli početi da smatraju obnovljeni sukob jeftinijim od nastavka dugotrajne blokade - rekao je za američki list stručnjak za Bliski istok Hamidreža Azizi.