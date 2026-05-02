Incident na svetom mjestu: Muškarac snimljen kako pljuje na Katedralu Svetog Jakova u Jeruzalemu

Snimak sigurnosne kamere, podijeljen kasno u petak, prikazuje muškarca kako više puta pljuje na ulaz crkve, zatim podiže srednji prst i drugom rukom podrugljivo pravi znak križa.

Izraelski doseljenik je snimljen kako skrnavi jednu od najsvetijih armenskih crkava, Katedralu Svetog Jakova u Starom gradu Jeruzalemu, prema snimku koji je objavila administracija Jerusalema.

Incident se dogodio u Armenskoj četvrti Starog grada, području poznatom po važnim vjerskim objektima i dugogodišnjoj armensko-kršćanskoj prisutnosti.

Ovaj slučaj dolazi nakon što je ranije ove sedmice prijavljen napad na časnu sestru u Istočnom Jeruzalemu.

Stotine svećenika i časnih sestara iz cijelog svijeta djeluju u crkvama i vjerskim institucijama u Istočnom Jeruzalemu.

Posljednjih godina zabilježen je porast napada na kršćansko i muslimansko svećenstvo, kao i na vjerske objekte u gradu.

Crkvene institucije u Istočnom Jeruzalemu više puta su pozivale nadležne da preduzmu mjere kako bi se spriječili ovakvi incidenti.

U širem kontekstu, na Zapadnoj obali i u Istočnom Jeruzalemu živi veliki broj izraelskih doseljenika u naseljima koja su predmet međunarodnih sporova, a napetosti i sukobi sa Palestincima su česti.

Od oktobra 2023. godine, prema dostupnim podacima, u sukobima na Zapadnoj obali poginulo je više od 1.100 Palestinaca, dok je više hiljada ranjeno.