Nekadašnji ruski dobrovoljac VRS-a se oglasio iz zatvora: "Rusija srlja u vojni poraz, niko nas se više ne boji"

Bivši ruski oficir, osuđeni ratni zločinac i nekadašnji dobrovoljac u redovima Vojske Republike Srpske Igor "Strelkov" Girkin oglasio se na Telegramu oštrom kritikom ruskog rukovodstva. Poručio je da su evropske države potpuno izgubile strah od Moskve te da Rusija ide ka vojnom porazu u Ukrajini.

U svojoj posljednjoj objavi Girkin navodi da evropske vlade više nemaju nikakav respekt prema Rusiji.

- Niko nas se više ne boji, pa ni Estonci, Francuzi ili Česi. Čitao sam izvještaj da je Ministarstvo vanjskih poslova Češke pozvalo našeg ambasadora da objasni objavljivanje adresa fabrika koje proizvode municiju i oružje za Ukrajinu - napisao je Girkin.

Prema njegovim riječima, to u praksi znači da Rusija mora bez pogovora prihvatiti udare oružjem koje proizvodi Češka, te da se "ni u kojem slučaju ne smije ni pomisliti, a kamoli spomenuti mogućnost uzvratnog udara na te fabrike".

- Ako to trpimo, znači da smo to i zaslužili. Možda to nismo zaslužili mi lično, ali naše 'genijalne vlasti' su to zaslužile za sebe i za sve nas zajedno - naveo je Girkin.

"Rat je na mrtvoj tački"

Girkin je upozorio da će Rusi i dalje snositi posljedice ovakvog odnosa vlasti, što se posebno odnosi na "specijalnu vojnu operaciju", kako Moskva naziva agresiju na Ukrajinu.

- I dalje ćemo pokušavati provoditi SVO, koja je očigledno zapela na mrtvoj tački. Ona sada odnosi ogroman broj života bez ikakvog rezultata. I u tome je ogromna 'zasluga' naših genijalnih vođa i komandanata, koji su u protekle četiri godine propustili apsolutno sve prilike za pobjedu - napisao je Strelkov, zaključujući da Rusija ide ka vojnom porazu i da toga mora biti svjesna.

Svoju objavu započeo je osvrtom na to da je Evropska unija u aprilu odobrila zajam Kijevu u iznosu od 90 milijardi eura. Naveo je da se to prije ili kasnije moralo desiti uprkos naporima ruskih diplomata da to odgode. Kao paradoks je istakao da Rusija i dalje isporučuje Evropi jeftin plin, dok se tim novcem kupuje oružje za Ukrajinu.

Uloga u ratu u Bosni i Hercegovini

Igor Girkin, poznat i kao Igor Strelkov, danas je zatvorenik u Rusiji. Priveden je 2023. godine zbog kritika Kremlja, a godinu kasnije osuđen je za ekstremizam i zatvoren do 2028. godine. Također je pred Međunarodnim krivičnim sudom osuđen na doživotni zatvor zbog uloge u obaranju aviona Malaysia Airlinesa (let MH17) 2014. godine, kada je poginulo 298 ljudi.

U Bosni i Hercegovini poznat je po učešću u ratu. Naučni saradnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu Ermin Kuka 2019. godine ga je označio kao jednog od ruskih dobrovoljaca koji su djelovali na području Višegrada.

Girkin je 1999. godine objavio memoare u kojima je opisao učešće u ratu u BiH. U tim zapisima navodi se da su "u Višegradu muslimanski muškarci privođeni i ubijani. Stotine žena bile su zatvorene i masovno silovane u zloglasnoj banji Vilina Vlas. Žene, djeca i stariji ljudi bili su zaključavani u kućama i živi spaljivani", navodi Kuka pozivajući se na Strelkovljeve zapise.

U tim memoarima Girkin je opravdavao dolazak tvrdnjama da su "muslimani dehumanizovali Srbe" i da je njegova dužnost bila borba protiv "muslimanskih divljaka" na strani "pravoslavaca".

Kasnije je učestvovao i u ratu u Ukrajini. Nakon događaja na Krimu prelazi u Donjeck, gdje sa naoružanim grupama zauzima upravne zgrade u Slavjansku i učestvuje u proglašenju samoproglašene "Donjecke Narodne Republike", gdje je djelovao kao vojni komandant.

Nakon razrješenja funkcija u ruskim strukturama, postaje vojni bloger, sve dok njegove kritike na račun Vladimira Putina i vojnog vrha nisu dovele do hapšenja.