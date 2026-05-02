Uhapšen muškarac koji je osumnjičen da je stavljao otrov za štakore u dječije kašice HiPP

Austrijska policija uhapsila je muškarca osumnjičenog da je u dječije kašice dodavao otrov za štakore i na taj način pokušao izvršiti ucjenu, što je izazvalo zabrinutost roditelja širom Evrope.

Hapšenje je uslijedilo nakon međunarodne istrage koju je vodila specijalna jedinica "SOKO Glas" u saveznoj pokrajini Salzburg.

Prema navodima, 39-godišnji Austrijanac od njemačke kompanije za dječiju hranu HiPP tražio je dva miliona eura u kriptovaluti.

Istražitelji tvrde da je osumnjičeni kupovao dječije kašice u supermarketima, u njih dodavao otrov za pacove, a zatim ih vraćao na police. Motiv za ovaj čin za sada nije poznat, a muškarac se nalazi na ispitivanju.

Zatrovane tegle HiPP-a pronađene su i zaplijenjene u Češkoj, Slovačkoj i u mjestu Šucena, a sve su imale zajedničku karakteristiku: bijelu naljepnicu okruženu crvenim krugom na dnu.

Navodno je u opticaju bilo šest takvih tegli, ali je do sada pronađeno pet, dok se jedna i dalje vodi kao nestala.

Austrijski mediji navode da je slučaj otkriven nakon što je u martu kompaniji stigao e-mail u kojem je traženo isplaćivanje dva miliona eura, ali poruka nije odmah uočena, pa je primijećena tek nakon isteka roka.