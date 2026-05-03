Poznat motiv ubistva bivše misice Kristine Joksimović: Muž je samljeo u blenderu, otac odrubljenu glavu pronašao u podrumu

Za desetak dana trebala bi biti izrečena presuda suprugu Kristine Joksimović, koja je na brutalan i nezapamćen način ubijena u Švicarskoj. Njen muž Mark Riben (kojeg su švicarski mediji ranije, zbog zakona o privatnosti, nazivali Tomas) 13. maja bi trebao saznati svoju sudbinu, nakon što je, prema optužnici, ubio suprugu, obezglavio je, a potom dijelove njenog tijela samljeo u blenderu.

Za javnost su Kristina i Mark godinama važili za skladan i uspješan par, a prijatelji su ih opisivali kao „savršenu porodicu“. Ona je bila bivša Miss Švicarske i radila kao trenerica manekenki, dok je on, sin uglednog advokata, imao stabilan posao i ugled u društvu. Živjeli su u velikoj kući, a spolja je sve izgledalo besprijekorno.

Na društvenim mrežama Kristina je redovno objavljivala fotografije sa suprugom i njihove dvije kćerke, prikazujući život pun sreće i luksuza. Samo mjesec prije ubistva dijelila je prizore sa romantičnog putovanja iz luksuznog hotela iznad jezera u Lucernu. Sve je izgledalo idilično – a onda se dogodio zločin koji je šokirao Evropu.

U februaru 2024. godine, prema navodima istrage, Mark Riben je tokom svađe ubio svoju suprugu, a zatim njeno tijelo raskomadao i dijelove tijela ubacivao u blender, gdje ih je, kako se navodi u nalazima, doslovno samljeo. Upravo taj jezivi detalj, da je tijelo uništavano u blenderu, izazvao je šok i nevjericu širom Evrope.

Par se vjenčao 2017. godine i živio u kući u nizu s pogledom na brda Biningena, nedaleko od Bazela. Komšijama je Mark djelovao kao uzoran muž i brižan otac, dok je u slobodno vrijeme volontirao u izviđačima. Međutim, iza zatvorenih vrata, kako sada tvrde svjedoci, situacija je bila potpuno drugačija.

Sve djelovalo idilično

Bivša Miss Švicarske, Nadin Vincens, Kristinina prijateljica, rekla je za Nau.ch: "Ona je uvijek ostavljala srećan utisak na mene. Nikada ne bih pomislila da bi njen muž uradio tako nešto".

- Meni su djelovali kao savršena porodica - rekla je druga Kristinina prijateljica za Blick.

Prema optužnici tužilaštva kantona Basel, kobni sukob izbio je tokom razgovora o razvodu. Navodi se da je Riben odbijao razvod, tražio starateljstvo nad djecom i uskraćivao finansijsku podršku. Svađa je eskalirala, a prema tvrdnjama tužilaca, završila je ubistvom i potom jezivim skrnavljenjem tijela, uključujući njegovo uništavanje u blenderu.

Obdukcija je pokazala brojne povrede, modrice i posjekotine, a nakon ubistva tijelo je raskomadano uz pomoć alata poput testere i noža. Dio tijela je, prema nalazima, završio u blenderu, dok su drugi dijelovi hemijski rastvarani, što dodatno naglašava brutalnost zločina.

Posebno potresan detalj jeste da tijelo nije prvo pronašla policija, već Kristinini roditelji. Kada nije došla po djecu u vrtić, njen otac je otišao do kuće, gdje je Mark tvrdio da ne zna gdje se ona nalazi. Dok je razgovarao s njenom majkom, otac je pretraživao prostorije i u podrumu pronašao vreću iz koje su virili pramenovi kose.

- Kada je otvorio kesu za đubre unutra je ugledao Kristitinu odrubljenu glavu - rekao je prijatelj za Daily Mail.

U šoku je izašao iz kuće i pozvao pomoć, a zatim se vratio da se suoči sa zetom. Prema navodima istrage, Riben nije pokazivao emocije ni nakon hapšenja. Tokom saslušanja priznao je da je raskomadao tijelo, ali je tvrdio da je ubistvo počinio u samoodbrani, dok su istražitelji naglasili da njegovi postupci, uključujući uništavanje tijela u blenderu, ukazuju na svjesno prikrivanje zločina.

- Mark je insistirao da ne zna gdje je Kristina i tvrdio je da je imala običaj da tako "nekad ode" - ispričao je Kristinin prijatelj za medije.

Odnos u braku

Iskazi prijatelja dodatno su rasvijetlili odnos u braku. Jedna od bliskih prijateljica navela je da je Mark bio kontrolirajući, često ponižavao Kristinu i pokušavao je izolirati.

- Bila je zaista zaljubljena na početku, ali sam se malo iznenadila kada je stupila u vezu sa njim jer joj uopšte nije odgovarao. Djelovao je veoma introvertno, veoma kritično, a ponekad i prilično arogantno - rekla je.

- Bio je zaista pogrdan prema njoj, gestovima, riječima, pa čak i tonom... želio je da Kristina nestane - dodala je.

Prema njenim riječima, Kristina je pokušavala spasiti brak, išla na terapiju i tražila rješenja, ali bez uspjeha.

- Nije htjela da mi kaže detalje, samo da je bio nasilan i da joj je prijetio ako pozove policiju, da će on sve okrenuti i optužiti na nju, pa "će vidjeti šta će je snaći" - rekla je prijateljica.

Tužilaštvo tvrdi da je Riben i ranije ispoljavao nasilno ponašanje, te da je ubistvo počinjeno svjesno i planirano, uz snažnu potrebu za kontrolom i osvetom. Forenzički stručnjaci odbacili su njegovu verziju o samoodbrani, ističući da niz radnji nakon ubistva, uključujući i sistematsko uništavanje tijela u blenderu, pokazuje hladnokrvnost i namjeru da se prikriju tragovi.

Suđenje Marku Ribenu počinje 4. maja pred Krivičnim sudom u Basel-Landschaftu, a trajat će nekoliko dana. Presuda u ovom šokantnom slučaju očekuje se 13. maja.