Izraelska vojska izdala upozorenje za evakuaciju 11 sela na jugu Libana: Optužuju Hezbolah za kršenje primirja

Izraelska vojska je u nedjelju ujutro pozvala stanovnike 11 sela na jugu Libana da hitno napuste svoje domove, nakon što je optužila Hezbolah za kršenje primirja.

U objavi na platformi X, glasnogovornik IDF-a za arapski jezik, pukovnik u rezervi Avičaj Adrai, naveo je da se upozorenje odnosi na sela: Al-Duvejr, Arabsalim, Al-Šarkija, Džibšit, Baraašit, Sarafand, Kafr Dounin, Bekaa, Kaakaijet el Džisr, Kusba i Kafr Sir.

- U svjetlu kršenja primirja od strane Hezbollaha, IDF je primoran da djeluje protiv njega silovito. IDF nema namjeru da vam naudi - navodi se u saopštenju IDF-a.

Adrai je upozorio da evakuacija mora biti provedena odmah te pozvao građane da se zadrže najmanje 1.000 metara udaljeni od naseljenih područja.

U saopćenju nisu izneseni dodatni detalji o konkretnim incidentima koji su prethodili upozorenju niti o mogućem daljnjem razvoju situacije.

Kako prenose mediji, načelnik Generalštaba izraelske vojske (IDF), general-pukovnik Ejal Zamir, naredio je Sjevernoj komandi i Izraelskim zračnim snagama (IAF) da ciljaju lance proizvodnje i snabdijevanja FPV dronovima, uključujući mete duboko unutar teritorije Libana. Ovo predstavlja značajnu eskalaciju u doktrini ciljanja, a uslijedila je nakon što je u manje od sedam dana od udara dronova poginulo više izraelskih vojnika.

Izraelska vojska je također rasporedila mobilne radare sistema "Iron Dome" unutar libanske teritorije kako bi ranije detektovala dolazeće dronove. Neka vozila su opremljena i posebnim mrežama protiv dronova, iako analitičari upozoravaju da one nude minimalnu zaštitu ukoliko dođe do detonacije bojeve glave u neposrednoj blizini otvorenih vozila.

Ministarstvo odbrane Izraela je još 11. aprila objavilo javni poziv za "prijedloge za identifikaciju dodatnih sposobnosti za rješavanje prijetnje od FPV dronova kontrolisanih optičkim kablovima", gotovo dvije godine nakon što se ova tehnologija prvi put pojavila na ratištu u Ukrajini.