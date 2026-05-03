Kuvajt u aprilu, prvi put nakon 35 godina, nije izvezao nijedan barel nafte

Kuvajt u aprilu 2026. prvi put od završetka Zaljevskog rata nije izvezao nijedan barel sirove nafte, nakon što je zatvoren Hormuški moreuz i proglašena viša sila na isporuke.

Prema podacima platforme TankerTrackers, tokom cijelog mjeseca nije bilo nijedne isporuke, jer tankeri više nisu mogli prolaziti kroz ključni izvozni pravac.

Zbog ograničenih skladišnih kapaciteta postoji opasnost da proizvođači budu primorani zatvarati bušotine, što može izazvati dodatne troškove i oštećenja.

Obustava izvoza odmah se odrazila na tržište, pa je cijena kuvajtske nafte porasla na više od 112 dolara po barelu, prvenstveno zbog straha od nestašice i nestabilnosti u regionu.

Analitičari upozoravaju da su Kuvajt, Irak i Ujedinjeni Arapski Emirati posebno pogođeni jer zavise od ove rute, dok zemlje poput Saudijske Arabije i Omana imaju alternativne pravce.

Procjenjuje se da je proizvodnja u Zaljevu već pala za više od polovine, a potpuni oporavak mogao bi trajati mjesecima, čak i ako se transport uskoro normalizuje.

Slična situacija zabilježena je samo 1990. godine nakon iračke invazije, kada je kuvajtska naftna industrija bila teško devastirana.