Tramp najavio objavu dokumenata o vanzemaljcima, Pentagon spominje dosad neviđene podatke

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) najavio je da će Pentagon uskoro objaviti nove, intrigantne dokumente o neidentifikovanim letećim objektima (NLO) i anomalnim pojavama, čime je ponovo pokrenuta rasprava o mogućim nepoznatim otkrićima.

Interes za ovu temu Tramp je podgrijao još u februaru, kada je naložio federalnim agencijama da objave dostupne evidencije o vanzemaljskom životu, NLO-ima i pojavama koje se sve češće označavaju kao UAP.

Govoreći u srijedu na događaju u Bijeloj kući posvećenom astronautima NASA, izjavio je: "Objavit ćemo mnogo toga što nismo. Mislim da će dio toga ljudima biti vrlo zanimljiv."

Deklasifikacija materijala

Pentagon je i prije ove najave radio na deklasifikaciji materijala. Američki Kongres je 2022. godine formirao Ured za rješavanje anomalija u svim domenama, tijelo zaduženo za istraživanje UAP-a i objavu što većeg broja informacija.

U izvještaju objavljenom 2024. godine evidentirane su stotine novih incidenata, ali bez dokaza da je američka vlada ikada potvrdila susret s vanzemaljskom tehnologijom. Nova verzija izvještaja, koja obuhvata novije slučajeve, očekuje se uskoro.

"Nema spektakularnog otkrića"

Prema navodima Pentagona, taj ured sada u saradnji s Bijelom kućom priprema objavu "dosad neviđenih informacija o UAP-u".

S druge strane, bivši direktor tog ureda Šon Kirkpatrik (Sean Kirkpatrick) tvrdi da iza Trampovih najava nema spektakularnog otkrića. Kako kaže, pregledao je dostupne vladine dokumente i poručio: "Čitatelji ne bi trebali previše podizati očekivanja da će postojati neki dokument s fotografijama i razgovorima s vanzemaljcima kada su se spustili. Jer to jednostavno ne postoji."

Tema je dodatno dobila na značaju među republikancima u Kongresu, koji tvrde da Pentagon i dalje skriva dio podataka. Među najglasnijima je zastupnica Ana Paulina Luna (Anna Paulina Luna), kopredsjedavajuća radne grupe za deklasifikaciju saveznih tajni, koja zahtijeva objavu desetina videosnimaka označenih kao UAP.

Ipak, Tramp je u javnim nastupima ostavio dojam da i sam ima rezerve prema pričama o vanzemaljcima, rekavši tokom obraćanja u Phoenixu da nije siguran vjeruje li u njihovo postojanje.