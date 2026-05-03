Tramp u političkom škripcu: Iran drži adut u rukavu, a gubitak kontrole prijeti političkom cijenom

Više od dva mjeseca nakon izbijanja sukoba, bez jasnog vojnog ili diplomatskog ishoda, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) suočava se s rizikom dugotrajnog zastoja s Iranom koji bi mogao dodatno uzdrmati globalne prilike.

Iako obje strane tvrde da imaju prednost, rješenje se i dalje ne nazire, a Tramp je odbio novi prijedlog Teherana za pregovore.

Ozbiljne posljedice

Produženi sukob već ostavlja ozbiljne ekonomske posljedice, uključujući rast cijena goriva u SAD-u, što slabi Trampovu popularnost i utiče na izborne izglede republikanaca. Istovremeno, rat nije donio ključne ciljeve, poput zaustavljanja iranskog nuklearnog programa ili promjene vlasti, iako su vojni udari djelimično oslabili Iran.

Iran je predložio odgodu pregovora o nuklearnom programu do okončanja sukoba, ali je taj prijedlog odbijen. Iako su kontakti između strana nastavljeni, konkretan napredak je ograničen.

Iran drži adut u rukavu

Posebno važno pitanje ostaje kontrola Hormuškog moreuza, čiji bi eventualni gubitak predstavljao ozbiljan udarac za Trampovo političko nasljeđe.

U međuvremenu, Tramp razmatra različite opcije, uključujući dugotrajniju pomorsku blokadu Irana, ali i nove vojne udare. Evropski diplomati očekuju nastavak zastoja, dok Iran pokazuje otpornost, koristeći mogućnost blokade moreuza kao snažan instrument pritiska na globalno tržište nafte.

Analitičari upozoravaju da je Iran iz sukoba izašao strateški ojačan, demonstrirajući sposobnost da poremeti ključne energetske tokove kada to procijeni potrebnim.

U Sjedinjenim Američkim Državama, Tramp je suočen s pritiskom da okonča sukob koji mu je srušio rejting na 34 posto i podigao cijene goriva iznad četiri dolara po galonu, čime se dovodi u pitanje republikanska većina u Kongresu. Iz Bijele kuće poručuju da je rast cijena privremen i da se očekuje stabilizacija.

S druge strane, Iran pokušava iskoristiti unutrašnje političke probleme u SAD-u kako bi dobio na vremenu, iako ostaje neizvjesno koliko dugo može izdržati ekonomski pritisak.