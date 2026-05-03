Izraelski ministar dobio tortu s vješalima uz poruku "Ponekad se snovi ostvare"

Snimci i fotografije s proslave ubrzo su preplavili društvene mreže, a na njima se vidi kako nasmijani Ben Gvir i njegova supruga poziraju držeći spornu tortu.

Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben Gvir (Itamar Ben-Gvir) ponovo je izazvao oštre reakcije javnosti nakon što je svoj 50. rođendan obilježio na krajnje kontroverzan način. Naime, njegova supruga mu je poklonila tortu na kojoj je prikazana omča za vješanje uz poruku: "Ponekad se snovi ostvare".

Prema ocjenama kritičara i organizacija za ljudska prava, ovakva dekoracija ima jasnu simboliku i povezuje se s prijedlogom zakona koji ministar već duže vrijeme zagovara. Riječ je o inicijativi za uvođenje smrtne kazne za palestinske zatvorenike osuđene za terorizam, što je već izazvalo oštre reakcije međunarodnih organizacija koje takav prijedlog smatraju diskriminatornim.

Oštre reakcije

Reakcije na društvenim mrežama uglavnom su negativne. Mnogi korisnici ocjenjuju ovaj potez kao "bolestan" i "perverzan", ističući da odražava duboke podjele unutar izraelske političke scene. S druge strane, njegovi pristalice pokušavaju umanjiti značaj događaja, tvrdeći da je riječ o privatnoj proslavi i da su kritike politički motivisane.

Radikalni stavovi

Ben Gvir, poznat kao istaknuti predstavnik izraelske krajnje desnice i ministar u vladi Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu), i ranije je izazivao pažnju javnosti zbog svojih radikalnih stavova, podrške naseljenicima i oštre retorike prema Arapima. Ovaj potez mnogi tumače kao otvoreno promovisanje ideje smrtne kazne.

Incident dolazi u izuzetno osjetljivom trenutku, dok su tenzije između Izraela i Palestine na visokom nivou. Međunarodna zajednica upozorava na rizik od daljnje eskalacije nasilja i kršenja ljudskih prava, a ovakvi potezi dodatno pogoršavaju već napetu situaciju na Bliskom istoku.