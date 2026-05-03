Napet sastanak na Kipru, šefovi EU obuzdavali Zelenskog: "Drži jezik za zubima"

Snažno insistiranje ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na ubrzanom prijemu Ukrajine u Evropsku uniju izaziva sve veće napetosti s evropskim prijestolnicama, u trenutku kada Vašington preispituje daljnju podršku Kijevu, piše Financial Times.

Odbijanje lidera EU-a da ubrzaju proces pristupanja izazvalo je frustraciju u Kijevu, dok sve oštrija retorika ukrajinskog rukovodstva dodatno otežava postizanje kompromisa.

"Članstvo nije dar"

Visoki ukrajinski zvaničnici na nedavnim sastancima s predstavnicima EU-a i SAD-a otvoreno su kritikovali način na koji Evropska komisija vodi proces proširenja, zahtijevajući jasniji i kraći rok za ulazak.

- Članstvo nije dar. Možda u Kijevu postoji neki nesporazum oko toga - rekao je jedan od zvaničnika koji je želio ostati anoniman.

- Govore: "Vi ste nam dužni". A to ne pomaže - kazao je drugi zvaničnik.

Treći je dodao: "Tu imamo pravi problem. Zelenski i njegovi saradnici nikada nisu istinski razumjeli kako funkcioniše proces proširenja."

Pomoć stiže, ali razlike ostaju

Lideri EU-a ranije ovog mjeseca odobrili su zajam od 90 milijardi eura Kijevu kako bi stabilizirao finansije i osigurao dodatno naoružanje za odbranu od ruske agresije. Sredstva su deblokirana nakon izbornog poraza mađarskog premijera Viktora Orbana, koji je ranije blokirao odluku.

Iako su ovaj sporazum i učešće Zelenskog na samitu na Kipru djelimično ublažili tenzije, razlike između Kijeva i Brisela i dalje su duboke.

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) izjavio je da nade Ukrajine u brzo članstvo "nisu realne", dodajući da "cijena eventualnog mirovnog sporazuma koji bi otvorio vrata EU-u može biti gubitak dijela teritorije".

Postepeni model pristupanja

Ukrajina je status kandidata dobila u junu 2022. godine, nekoliko mjeseci nakon početka ruske invazije. Zelenski je kao cilj naveo 2027. godinu, ali evropske prijestolnice smatraju taj rok nerealnim.

Odbijen je i prijedlog takozvanog "obrnutog proširenja", prema kojem bi Ukrajina formalno postala članica, a zatim postepeno ispunjavala uvjete za puni pristup.

Francuska i Njemačka predložile su model postepenog uključivanja, koji bi Ukrajini omogućio ograničene pogodnosti i pristup mehanizmima EU-a u zamjenu za reformski napredak. Prema procjenama, punopravno članstvo u tom slučaju moglo bi potrajati i više od decenije.

Zelenski odbacuje kompromis

Upitan o tom prijedlogu, Zelenski je poručio: "Ukrajini ne treba simbolično članstvo u EU-u.

- Ukrajina se brani i time definitivno brani Evropu. I ne brani je simbolično - ljudi zaista umiru - rekao je.

- Branimo je svim što imamo, svom svojom snagom... Branimo zajedničke evropske vrijednosti. Vjerujem da zaslužujemo punopravno članstvo u Evropskoj uniji - dodao je.

Prema riječima ukrajinskih zvaničnika, Zelenski je naložio diplomatama da ne ulaze u rasprave o alternativnim modelima pristupanja, već da insistiraju isključivo na punopravnom članstvu.

- O tome nećemo ni raspravljati - poručio je jedan od njih.

"Teške istine" iz EU-a

Na samitu na Kipru, više evropskih lidera pokušalo je smanjiti očekivanja ukrajinskog predsjednika.

- Morao je čuti neke teške istine. Neće to ići tako lako kao što on misli- rekao je jedan zvaničnik.

Ipak, iz Kijeva poručuju da će ostati pri svom stavu, uz uvjerenje da će se EU s vremenom približiti njihovoj poziciji.

Evropski diplomati ističu da razumiju pritisak pod kojim se Zelenski nalazi nakon godina rata, ali naglašavaju da proces proširenja mora ostati zasnovan na ispunjavanju kriterija. Dodaju i da je EU trenutno ključni partner Ukrajine, posebno nakon slabljenja američke vojne i finansijske podrške.

- Mi smo mu jedini prijatelji, pa bi mu možda bilo bolje da drži jezik za zubima - rekao je jedan od zvaničnika.

Istovremeno, evropski predstavnici upozoravaju da su reformski procesi u Ukrajini usporeni, posebno u oblastima vladavine prava i borbe protiv korupcije, te da su propušteni važni rokovi za zakonske promjene koje bi omogućile veći pristup tržištu EU-a.

Kijev se protivi i zahtjevu Brisela za povećanje poreza na dobit kompanija kao uvjet za isplatu dijela zajma, tvrdeći da bi to dodatno opteretilo ratom iscrpljenu ekonomiju.

- Njihov interni reformski zamah je zastao - rekao je jedan od izvora. "To nije dobro i svi to znaju."