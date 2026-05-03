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NOVI PRIJEDLOG TEHERANA

Iran traži kraj rata s SAD u roku od 30 dana

Najnoviji plan, koji sadrži 14 tačaka, predviđa sveobuhvatno rješavanje spornih pitanja s Vašingtonom

Abas Aragči. AP

M. Až.

3.5.2026

Iran je iznio prijedlog za okončanje sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama u roku od 30 dana, s ciljem prelaska s krhkog primirja na trajnije rješenje.

Najnoviji plan Teherana, koji sadrži 14 tačaka, predviđa sveobuhvatno rješavanje spornih pitanja s Vašingtonom, umjesto produženja postojećeg prekida vatre. O tome izvještava poluzvanična agencija Nour News, bliska iranskim sigurnosnim strukturama, navodeći da je riječ o odgovoru na raniji američki prijedlog u devet tačaka.

Prema tim navodima, Iran traži ukidanje američkih sankcija, prekid pomorske blokade te povlačenje američkih snaga iz regiona. Plan također uključuje obustavu svih neprijateljstava, uključujući izraelske vojne operacije u Libanu.

Kontakti uprkos neslaganjima

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) prošle sedmice odbacio je prethodni iranski prijedlog, ali komunikacija između dvije strane nije prekinuta. Primirje, koje traje već tri sedmice, i dalje se održava.

Dok Vašington insistira na ograničavanju iranskog nuklearnog programa i njegovog regionalnog utjecaja, Teheran poručuje da svako trajno rješenje mora obuhvatiti šira sigurnosna pitanja na Bliskom istoku.

Oman u ulozi posrednika

Diplomatski napori nastavljaju se uz posredovanje Omana, koji već dugo ima ključnu ulogu u komunikaciji između dvije strane.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) razgovarao je u nedjelju s omanskim kolegom Badr al Busaidijem (Badr al-Busaidi), koji je i ranije učestvovao u posredovanju između SAD-a i Irana prije najnovije eskalacije.

Iako za sada nema jasnih naznaka skorog dogovora, nastavak kontakata pokazuje da su obje strane i dalje spremne na dijalog uprkos dubokim razlikama.

# IRAN
# SAD
# ABBAS ARAGHCHI
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