Zelenski je izgubio strpljenje s Trampom: Raste nepovjerenje između Kijeva i Vašingtona

U samo dva mjeseca predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski od prvog svjetskog lidera koji je podržao američku vojnu operaciju na Bliskom istoku prerastao je u otvorenog kritičara politike Vašingtona.

Do ove promjene došlo je u trenutku novog zastoja u odnosima između dvije zemlje, dok su Sjedinjene Američke Države fokusirane na sukob s Iranom i osjetljive diplomatske procese.

Nejasne poruke iz Vašingtona, neizvjesnost oko isporuke oružja i, kako tvrde ukrajinski zvaničnici, neispunjena obećanja dodatno produbljuju frustracije u Kijevu.

- Jasno je s kim imamo posla... Objektivno, postoje teške situacije koje ne stvaraju pozitivnu atmosferu - rekao je jedan visoki ukrajinski zvaničnik.

Iako se situacija još ne opisuje kao potpuni raskid odnosa, nepovjerenje između dvije strane sve je izraženije.

"Čelični živci" na testu

U Ukrajini se često koristi izraz "čelični živci" kako bi se opisao način na koji se Zelenski nosi s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom (Donald Trump). Mjesecima je taj pristup podrazumijevao suzdržanost.

Tokom susreta u decembru, kada su razgovarali o mogućem oživljavanju pregovora s Rusijom, Zelenski je tek suzdržano reagovao na Trampovu izjavu: "Rusija želi vidjeti uspjeh Ukrajine".

- Zvuči pomalo čudno, ali Putin je bio vrlo velikodušan u svojim osjećajima vezanim za uspjeh Ukrajine - rekao je Tramp u trenutku dok je Rusija nastavila napade na civilnu infrastrukturu.

Taj primjer pokazao je koliko je Kijev nastojao pažljivo balansirati odnos s Vašingtonom, često prešućujući nezadovoljstvo.

Ipak, posljednjih mjeseci vidljiv je zaokret. Zelenski je nedavno direktno kritikovao američke izaslanike uključene u mirovni proces, poručivši: "Doći u Moskvu, a ne u Kijev, to je nepoštovanje, jednostavno nepoštovanje".

Kritike su upućene i potpredsjedniku SAD-a Džej Di Vensu (J. D. Vance), nakon što je podržao obustavu američke vojne pomoći Ukrajini.

- Naravno da osuđujemo nasilje - rekao je jedan ukrajinski zvaničnik komentarišući pucnjavu na večeri dopisnika Bijele kuće. "Ali bilo bi neprimjereno da mi dajemo izjave, budući da se oni nisu oglasili čak ni kada smo mi bili pod masovnim napadima".

Ipak, ukrajinski zvaničnici tvrde da ne postoji svjesna strategija zaoštravanja odnosa.

- Iznutra nemamo dojam da se kritika pojačala. Puno je javne komunikacije. Reakcija je uslijedila kao odgovor na situaciju - rekao je isti izvor.

Predsjednik Odbora za vanjsku politiku ukrajinskog parlamenta Oleksandr Merežko smatra da Zelenski pokušava održati ravnotežu.

- Vidim da je predsjednik u određenom smislu odabrao pravi smjer. On se prema Trampu odnosi s velikim poštovanjem, ali ako se s nečim ne slaže, to otvoreno i kaže.

Oružje i rastuća zabrinutost

Vojna saradnja postala je dodatni izvor napetosti. Za razliku od prethodne administracije, Trampova Bijela kuća nije odobrila novu direktnu vojnu pomoć Ukrajini, već se podrška sve više svodi na prodaju oružja i saradnju kroz NATO.

Pojedini izvori tvrde da Vašington koristi isporuke oružja kao polugu u pregovorima s evropskim partnerima, iako američko Ministarstvo odbrane to negira.

- Osiguravamo da američke snage, kao i snage naših saveznika i partnera, imaju ono što im je potrebno za borbu i pobjedu - naveli su iz Pentagona.

Frustracija je vidljiva i među evropskim saveznicima, posebno zbog otežane nabavke sistema protuzračne odbrane.

Sistemi Patriot ostaju ključni za odbranu Ukrajine od ruskih balističkih projektila, a njihov nedostatak postaje sve ozbiljniji problem.

Zelenski je zbog toga naložio intenziviranje kontakata s partnerima koji su ranije obećali isporuku raketa i sistema protuzračne odbrane.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute (Mark Rutte) također se, prema pojedinim izvorima, suočava s oslabljenim utjecajem u Vašingtonu, što dodatno komplikuje koordinaciju pomoći.

Ignorisan prijedlog o dronovima

Dodatno nezadovoljstvo izazvao je i prijedlog Ukrajine o zajedničkom razvoju dronova, koji je, prema tvrdnjama iz Kijeva, ostao bez odgovora iz SAD-a.

Ukrajina je nudila podjelu iskustava i tehnologija razvijenih tokom rata, posebno u borbi protiv dronova tipa "Shahed".

- Tramp je naložio svojim ljudima da to istraže... ali od toga nije bilo ništa - rekao je izvor upoznat s pregovorima.

Sam Tramp je ranije poručio: "Zadnja osoba od koje nam treba pomoć je Zelenski. Ne treba nam pomoć Ukrajine. O dronovima znamo više nego itko".

Ta izjava dodatno je pojačala razočaranje u Kijevu.

Šta dalje?

Uprkos rastućim tenzijama, ukrajinski zvaničnici naglašavaju da ne odustaju od saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama.

- Mislimo da će postati aktivniji kako se budu približavali izbori... i kada se situacija s Iranom smiri - rekao je jedan visoki zvaničnik.

Iz Bijele kuće poručuju da ostaju posvećeni okončanju rata u Ukrajini, ali podsjećaju na Trampovu izjavu da je "SAD trenutno zauzet Iranom".

Merežko ističe da Ukrajina mora ostati strpljiva i uporna.

- Pokušavamo se i dalje odnositi prema Trampu s poštovanjem jer je on vođa najveće demokratske države koja je naš partner. Vašington nam i dalje pomaže, iako ne u mjeri u kojoj bismo željeli - rekao je.

- To je ponekad veoma teško, ali moramo pokazati upornost. Tramp cijeni upornost, zato moramo nastaviti, bez obzira na sve - dodao je.