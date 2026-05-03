Netanjahu najavio novi projekat za sprečavanje Hezbolahovih napada dronovima

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je pokrenut novi projekat s ciljem sprečavanja sve učestalijih napada koje libanski Hezbollah izvodi bespilotnim letjelicama na Izrael.

U videoporuci Netanjahu se osvrnuo na napade Hezbolaha iz Libana, čiji jug Izrael drži pod okupacijom, kao i na nabavku novih borbenih aviona F-35I i F-15I iz Sjedinjenih Američkih Država.

Naveo je da je prije nekoliko sedmica dao instrukciju za pokretanje novog projekta kako bi se spriječili napadi dronovima, ali nije iznio detalje o samom projektu.

- Trebat će vremena, ali radimo na tome - rekao je Netanjahu.

Dodao je da Izrael planira razviti revolucionarne domaće avione koji će, kako je naveo, temeljno promijeniti cijelu sliku, podsjetivši da je vlada odlučila da u narednoj deceniji izdvoji 350 milijardi izraelskih šekela za odbranu.

Govoreći o odluci Ministarstva odbrane da odobri nabavku dvije eskadrile borbenih aviona F-35I i F-15I, Netanjahu je rekao da će time dodatno biti ojačana zračna nadmoć izraelske vojske.

Netanjahu je također poručio da izraelski piloti mogu dosegnuti svaku tačku na nebu Irana i da su, ukoliko bude potrebno, spremni djelovati, ponovo upućujući prijetnje o mogućim napadima na Iran.