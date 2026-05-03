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PREMIJER IZRAELA

Netanjahu najavio novi projekat za sprečavanje Hezbolahovih napada dronovima

Trebat će vremena, ali radimo na tome, rekao je

Benjamin Netanjahu. AP

Anadolija

3.5.2026

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je pokrenut novi projekat s ciljem sprečavanja sve učestalijih napada koje libanski Hezbollah izvodi bespilotnim letjelicama na Izrael.

U videoporuci Netanjahu se osvrnuo na napade Hezbolaha iz Libana, čiji jug Izrael drži pod okupacijom, kao i na nabavku novih borbenih aviona F-35I i F-15I iz Sjedinjenih Američkih Država.

Naveo je da je prije nekoliko sedmica dao instrukciju za pokretanje novog projekta kako bi se spriječili napadi dronovima, ali nije iznio detalje o samom projektu.

- Trebat će vremena, ali radimo na tome - rekao je Netanjahu.

Dodao je da Izrael planira razviti revolucionarne domaće avione koji će, kako je naveo, temeljno promijeniti cijelu sliku, podsjetivši da je vlada odlučila da u narednoj deceniji izdvoji 350 milijardi izraelskih šekela za odbranu.

Govoreći o odluci Ministarstva odbrane da odobri nabavku dvije eskadrile borbenih aviona F-35I i F-15I, Netanjahu je rekao da će time dodatno biti ojačana zračna nadmoć izraelske vojske.

Netanjahu je također poručio da izraelski piloti mogu dosegnuti svaku tačku na nebu Irana i da su, ukoliko bude potrebno, spremni djelovati, ponovo upućujući prijetnje o mogućim napadima na Iran.

# IZRAEL
# DRONOVI
# BENJAMIN NETANYAHU
# HEZBOLAH
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