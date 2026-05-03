Novi izraelski napadi usmrtili najmanje sedam osoba

Najmanje sedam osoba ubijeno je u novim izraelskim napadima na jugu Libana u nedjelju, uprkos važećem primirju, prenose libanski mediji.

Tri osobe su poginule u zračnom napadu na grad Safad al-Battikh, saopćila je državna novinska agencija NNA.

U drugom napadu u blizini Tira poginule su još tri osobe, dva državljanina Sirije i jedan Egipta, dodaje NNA.

Još jedna osoba ubijena je kada je dron pogodio motocikl u istom području.

Od 2. marta izraelska vojska je proširila napade na Liban, pri čemu je ubijeno više od 2.600 ljudi, a više od 1,6 miliona je raseljeno, prema podacima libanskih zvaničnika.

Američki predsjednik Donald Trump 17. aprila je najavio desetodnevno primirje između Izraela i Libana, koje je potom produženo za dodatne tri sedmice, do 17. maja.