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NA JUGU LIBANA

Novi izraelski napadi usmrtili najmanje sedam osoba

Izraelska vojska nastavlja napade na južne libanske gradove uprkos primirju na snazi od 17. aprila

Udari na Liban. Anadolija

Anadolija

3.5.2026

Najmanje sedam osoba ubijeno je u novim izraelskim napadima na jugu Libana u nedjelju, uprkos važećem primirju, prenose libanski mediji.

Tri osobe su poginule u zračnom napadu na grad Safad al-Battikh, saopćila je državna novinska agencija NNA.

U drugom napadu u blizini Tira poginule su još tri osobe, dva državljanina Sirije i jedan Egipta, dodaje NNA.

Još jedna osoba ubijena je kada je dron pogodio motocikl u istom području.

Od 2. marta izraelska vojska je proširila napade na Liban, pri čemu je ubijeno više od 2.600 ljudi, a više od 1,6 miliona je raseljeno, prema podacima libanskih zvaničnika.

Američki predsjednik Donald Trump 17. aprila je najavio desetodnevno primirje između Izraela i Libana, koje je potom produženo za dodatne tri sedmice, do 17. maja.

# IZRAEL
# LIBAN
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