Dramatična potraga u Maroku: Nestala dva američka vojnika tokom vojne vježbe

Dva američka vojnika nestala su tokom vojne vježbe na jugozapadu Maroka, što je pokrenulo opsežnu potragu američkih i savezničkih snaga.

Američki zvaničnici su u nedjelju potvrdili da je pokrenuta operacija potrage i spašavanja. Vojnici su nestali u subotu na vojnom poligonu Kap Dra, u blizini grada Tan Tan na jugozapadu Maroka, nedaleko od atlantske obale.

Prema navodima marokanske vojske, američki vojnici su nestali u blizini jedne litice.

- Incident je i dalje pod istragom, a potraga je u toku - saopštila je Afrička komanda Sjedinjenih Američkih Država (AFRICOM).

Vojna obuka počela je prošlog mjeseca i odvija se na više lokacija, uključujući Tunis, Ganu i Senegal. Riječ je o vježbi pod nazivom Afrički lav, koja bi trebala biti završena početkom maja.

U potragu su uključene i savezničke snage, među kojima su Maroko i druge zemlje učesnice vježbe.

AFRICOM nije objavio kojoj jedinici ili rodu američke vojske pripadaju nestali vojnici.

U vježbi učestvuju pripadnici Nacionalne garde, rezervnog sastava vojske, ratne avijacije i marinaca.

Ukupno oko 7.000 pripadnika oružanih snaga iz više od 30 zemalja učestvuje u ovoj velikoj vojnoj vježbi. Afrički lav se održava svake godine i predstavlja najveću takvu vježbu na afričkom kontinentu.

Vježba je prvi put održana 2004. godine, a organizuju je Sjedinjene Američke Države zajedno s regionalnim partnerima, uz učešće visokih vojnih zvaničnika iz SAD-a i savezničkih zemalja.