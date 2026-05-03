Izraelska okupacija Pojasa Gaze proširena na 59 posto teritorije uprkos primirju

Izrael je proširio svoju okupaciju na 59 posto Pojasa Gaze i priprema se za moguće ponovno pokretanje ofanzive u palestinskoj enklavi, javio je u nedjelju izraelski vojni radio.

Prema navodima istog izvora, prije primirja u oktobru 2025. godine Izrael je kontrolisao 53 posto teritorije.

S druge strane, palestinska grupa Hamas tvrdi da izraelska vojska trenutno drži pod okupacijom više od 60 posto obalnog pojasa.

Visoki izraelski vojni zvaničnici, kako se navodi, zagovaraju nastavak borbi u Gazi i smatraju da je sada najbolji trenutak za poraz Hamasa.

Radio je također izvijestio o vojnim pripremama za eventualni nastavak sukoba, ističući da je vojska smanjila prisustvo u južnom Libanu i preusmjerila regularne brigade u Gazu i na Zapadnu obalu.

Navodi se i da je južna komanda završila operativne planove i spremna je za nastavak borbi ukoliko to bude naloženo od strane političkog vrha.

Izvještaj dolazi u trenutku kontinuiranih kršenja primirja u Pojasu Gaze, kao i napada na Zapadnoj obali.

Primirje je trebalo okončati dvogodišnju izraelsku ofanzivu na Gazu, u kojoj je poginulo više od 72.000 ljudi, ranjeno 172.000, a uništeno oko 90 posto civilne infrastrukture.