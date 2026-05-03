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RUSIJA

Kremlj upozorio da bi ukrajinski napadi na rusku infrastrukturu mogli podići cijene nafte

Moskva bi dugoročno mogla finansijski profitirati od takvih udara, tvrdi portparol

Dmitrij Peskov. NBC

Anadolija

3.5.2026

Portparol Kremlja Dmitry Peskov upozorio je u nedjelju da bi eventualni ukrajinski napadi na rusku energetsku infrastrukturu mogli dovesti do rasta cijena nafte na globalnom tržištu.

Govoreći u intervjuu za rusku televiziju VGTRK, Peskov je naveo da bi smanjenje količine ruske nafte na svjetskom tržištu, usljed napada Kijeva na postrojenja, uzrokovalo povećanje cijena.

- Šta bi to značilo? Da bi, čak i uz manju količinu nafte za izvoz, naše kompanije zarađivale više novca, a i država bi imala veće prihode - rekao je Peskov.

Zaštićeni interesi

Dodao je da će, u tom smislu, interesi Rusije biti zaštićeni.

- Ali najvažnije je, naravno, da nastavimo da se štitimo od daljih rizika takvih terorističkih napada kijevskog režima - naglasio je.

Na pitanje da li bi američka strana mogla staviti kijevski režim na njegovo mjesto, Peskov je odgovorio da to teoretski jeste moguće i da su toga mnogi svjesni.

Treći akter

Istakao je i da se u situaciji pojavio treći akter, Evropa, koja, prema njegovim riječima, koristi naglašenu rusofobiju kao povod za povećanje vojne potrošnje.

- Vidite da se Evropljani mobiliziraju i spremni su izdvajati velike sume novca za vojno jačanje - rekao je.

Prema njegovim riječima, Evropa se vraća periodu oštre konfrontacije s Rusijom i preduzima različite korake u tom pravcu.

Komentarišući izjavu američkog predsjednika Donalda Trampa da je dogovor o Ukrajini blizu, Peskov je ocijenio da je pojam blizine relativan.

# DMITRIJ PESKOV
# RUSIJA
# UKRAJINA
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