Portparol Kremlja Dmitry Peskov upozorio je u nedjelju da bi eventualni ukrajinski napadi na rusku energetsku infrastrukturu mogli dovesti do rasta cijena nafte na globalnom tržištu.
Govoreći u intervjuu za rusku televiziju VGTRK, Peskov je naveo da bi smanjenje količine ruske nafte na svjetskom tržištu, usljed napada Kijeva na postrojenja, uzrokovalo povećanje cijena.
- Šta bi to značilo? Da bi, čak i uz manju količinu nafte za izvoz, naše kompanije zarađivale više novca, a i država bi imala veće prihode - rekao je Peskov.
Zaštićeni interesi
Dodao je da će, u tom smislu, interesi Rusije biti zaštićeni.
- Ali najvažnije je, naravno, da nastavimo da se štitimo od daljih rizika takvih terorističkih napada kijevskog režima - naglasio je.
Na pitanje da li bi američka strana mogla staviti kijevski režim na njegovo mjesto, Peskov je odgovorio da to teoretski jeste moguće i da su toga mnogi svjesni.
Treći akter
Istakao je i da se u situaciji pojavio treći akter, Evropa, koja, prema njegovim riječima, koristi naglašenu rusofobiju kao povod za povećanje vojne potrošnje.
- Vidite da se Evropljani mobiliziraju i spremni su izdvajati velike sume novca za vojno jačanje - rekao je.
Prema njegovim riječima, Evropa se vraća periodu oštre konfrontacije s Rusijom i preduzima različite korake u tom pravcu.
Komentarišući izjavu američkog predsjednika Donalda Trampa da je dogovor o Ukrajini blizu, Peskov je ocijenio da je pojam blizine relativan.