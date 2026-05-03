Portparol Kremlja Dmitry Peskov upozorio je u nedjelju da bi eventualni ukrajinski napadi na rusku energetsku infrastrukturu mogli dovesti do rasta cijena nafte na globalnom tržištu.

Govoreći u intervjuu za rusku televiziju VGTRK, Peskov je naveo da bi smanjenje količine ruske nafte na svjetskom tržištu, usljed napada Kijeva na postrojenja, uzrokovalo povećanje cijena.

- Šta bi to značilo? Da bi, čak i uz manju količinu nafte za izvoz, naše kompanije zarađivale više novca, a i država bi imala veće prihode - rekao je Peskov.

Zaštićeni interesi

Dodao je da će, u tom smislu, interesi Rusije biti zaštićeni.

- Ali najvažnije je, naravno, da nastavimo da se štitimo od daljih rizika takvih terorističkih napada kijevskog režima - naglasio je.

Na pitanje da li bi američka strana mogla staviti kijevski režim na njegovo mjesto, Peskov je odgovorio da to teoretski jeste moguće i da su toga mnogi svjesni.

Treći akter

Istakao je i da se u situaciji pojavio treći akter, Evropa, koja, prema njegovim riječima, koristi naglašenu rusofobiju kao povod za povećanje vojne potrošnje.

- Vidite da se Evropljani mobiliziraju i spremni su izdvajati velike sume novca za vojno jačanje - rekao je.

Prema njegovim riječima, Evropa se vraća periodu oštre konfrontacije s Rusijom i preduzima različite korake u tom pravcu.

Komentarišući izjavu američkog predsjednika Donalda Trampa da je dogovor o Ukrajini blizu, Peskov je ocijenio da je pojam blizine relativan.