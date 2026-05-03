Uznemirujući snimak / Novi izraelski napadi na Zapadnoj obali: Ubijen Palestinac, više povrijeđenih

- Dvadesetšestogodišnji Nayef Firas Ziyad Samaro ubijen je, a još četiri osobe su ranjene bojevom municijom tokom upada izraelske vojske u gradu Nablusu - navelo je Ministarstvo.

Jedan Palestinac je ubijen, a pet drugih, uključujući dijete, ranjeno je u nedjelju u izraelskim napadima u Nablusu, gradu na sjeveru okupirane Zapadne obale, i u Istočnom Jerusalemu, saopćilo je Ministarstvo zdravstva.

Palestinsko društvo Crvenog polumjeseca saopćilo je da je 40 Palestinaca pretrpjelo gušenje usljed suzavca tokom izraelske vojne operacije u Nablusu, od kojih je deset prevezeno u bolnicu.

Suzavac i šok-bombe

Lokalni izvori rekli su za Anadolu da su izraelski vojnici tokom upada koristili suzavac i šok-bombe protiv civila, medicinskih timova i novinara, te rasporedili pješačke patrole u više dijelova centra grada.

Prema palestinskoj novinskoj agenciji Wafa, izraelske snage upale su u grad, izvršile pretrese više prodavnica uz snažno vojno prisustvo, ali bez hapšenja.

Povrijeđeno dijete

U Istočnom Jerusalemu, lokalne vlasti su saopćile da je 13-godišnje dijete povrijeđeno nakon što su ga pretukle izraelske snage u sjevernom dijelu grada.

Dijete je prevezeno u Palestinski medicinski kompleks.

Prema palestinskim procjenama, oko 750.000 izraelskih doseljenika živi na Zapadnoj obali, uključujući oko 250.000 u Istočnom Jerusalemu, u naseljima koja se smatraju ilegalnim prema međunarodnom pravu.

Od oktobra 2023. godine, više od 1.100 Palestinaca je ubijeno, a oko 12.000 ranjeno u napadima izraelske vojske i doseljenika na Zapadnoj obali, pokazuju palestinski podaci.